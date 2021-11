Badanie: Wybierając produkty na święta 45 proc. respondentów zdecyduje się na te najtańsze

Badani, którzy poczynili już plany dotyczące świątecznych wydatków, zamierzają na ten cel przeznaczyć przeciętnie 952,40 zł. To kwota o ponad 200 zł wyższa niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jesteśmy dużo bardziej oszczędni niż przed pandemią.

Dwa lata temu liczyliśmy się z wydatkami rzędu 1700 zł. Podobnie jak podczas poprzednich edycji Barometru, kobiety okazały się bardziej oszczędne niż panowie. Respondentki średnio deklarowały kwotę 902,56 zł, natomiast mężczyźni przeciętnie zamierzają wydać 1 004,52 zł.

Świąteczny koszyk z umiarem

W tym roku większość Polaków nie może pozwolić sobie na beztroskie gwiazdkowe zakupy. Niemal co piąty badany zadeklarował, że nie będzie go stać na zakup wszystkich tradycyjnych produktów świątecznych. Blisko 45 proc. respondentów, choć planuje na tegoroczne święta kupić wszystkie niezbędne rzeczy, to wybierając produkty zdecyduje się na te najtańsze. 27,7 proc. ankietowanych nie będzie ograniczało się do tańszych marek, a niemal 10 proc. w ogóle nie musi liczyć się z kosztami. Kobiety nieco częściej przyznawały, że nie będzie ich stać na zakup wszystkich podstawowych, tradycyjnych produktów związanych ze świętami.

- Wyniki badania pokazały, że największy problem ze sfinansowaniem zakupów na Boże Narodzenie mogą mieć seniorzy. Aż 23 proc. respondentów 55+, deklaruje, że będzie musiało zrezygnować z niektórych tradycyjnych świątecznych wydatków – zauważa Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. – Jednocześnie to właśnie najstarsi respondenci najostrożniej podchodzą do planowania świątecznego budżetu i niechętnie naruszają swoje oszczędności – dodaje Karolina Łuczak.

Niemal ¾ ankietowanych planuje sfinansować Gwiazdkę z bieżących dochodów, takich jak pensja, emerytura czy alimenty. Co czwarty badany zamierza wspomagać się oszczędnościami. Swoją poduszkę finansową naruszyć zamierzają przede wszystkim młodzi – wśród osób w wieku 18-24 lata zadeklarowała tak niemal połowa.

Prezenty wolimy wybrać sami

Co piąty respondent jest przekonany, że w tym roku znajdzie upominek pod choinką, natomiast 37,3 proc. raczej się tego spodziewa. Najmocniej na prezenty czekają najmłodsi badani – 30 proc. z nich jest pewna co do odwiedzin Świętego Mikołaja.