Badanie: Wyższa cena produktów regionalnych jest dla Polaków czymś oczywistym

Polacy coraz chętniej sięgają po produkty lokalne i regionalne. Jak wynika z raportu SW Research „Czas na produkty regionalne” 54 proc. respondentów uważa rodzime produkty za lepsze od tych zagranicznych. Badania przeprowadzone w 2018 roku przez Fundację „Teraz Polska” („Decyzje zakupowe Polaków”) wskazują, że Polacy coraz częściej zwracają uwagę na jakość, która staje się ważniejsza niż cena. Jest to efekt rosnącej dojrzałości i świadomości zakupowej Polaków. Produkty regionalne uważane są za zdrowsze i bardziej naturalne, a ich wyższa cena jest czymś oczywistym.

Zgodnie z prawem na każdym opakowaniu powinna znaleźć się informacja o pochodzeniu danego wyrobu. Dodatkowo, dla ułatwienia identyfikacji rodzimych produktów producenci zamieszczają znak PRODUKT POLSKI, który w prosty sposób wskazuje polskie pochodzenie produktu. Dla konsumentów poszukujących produktów tradycyjnych i regionalnych pochodzących z różnych krajów, niewątpliwie najlepszym wskaźnikiem jest unijny system znakowania żywności tradycyjnej i regionalnej. Tylko produkty posiadające tradycję, renomę, wysoką jakość i wyjątkowe walory mogą uzyskać jedno z trzech unijnych oznaczeń ChOG, GTS, ChNP.



Unijny system oznaczeń jest bardzo popularny na Zachodzie Europy. Modę na te oznaczenia wprowadziły do Polski sieci handlowe wprowadzając tzw. akcje czy tygodnie tematyczne. Podczas tych promocji możemy kupić „sprawdzone” przysmaki pochodzące z danego kraju.

Liczba produktów, które do tej pory w Polsce uzyskały oznaczenie unijne to 44. Daleko nam jeszcze do Francji czy Włoch, gdzie ich liczba wynosi blisko 300.