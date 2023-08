Bakery w Elektrowni Powiśle już działa. 3 mln zł na rozruch

Transparentne szkło (za którym można obserwować cały proces produkcji, industrialna metaloplastyka, ceramika nawiązująca do włoskich domów czy kawiarnii i wiszące do góry nogami - odpoczywające - Panettone - to design BAKERY ELEKTROWNIA POWIŚLE zadbało biuro projektowe Schwitzke i Górski.

Przed stworzeniem tego miejsca, jego twórcy wybrali się w podróż po słonecznej Italii. Tak powstało menu ze wspomnianym Panettone na czele (Mediolan), Bomboloni (Toskania), Pizzą (Rzym), Cornetto (Veneto), Ciabattą, (Veneto), itd. Będą też Panettone w wersji mini - nadziewane własnej roboty kremami - różne w zależności od sezonu. Wszystkie wypieki będą powstawać na naturalnym zakwasie, w przypadku Panettone - na zakwasie lievito madre (którego przygotowanie trwa kilka miesięcy).

- Naszym celem nie jest doskonałość sama w sobie, a dążenie do niej poprzez uszczęśliwianie naszych gości. Na tym polega nasza praca" - mówi Michał Paleta, Co-owner, Executive Bakery & Pastry Chef. - Z pasją i zaangażowaniem tworzymy włoskie wypieki i śniadania w nurcie comfort food" - dodaje Maciej Małecki, Head Chef & Head Pastry Chef.

Wypieki powstają na miejscu (rzemieślnicza, ręczna robota) na bazie wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości: mąki, masła, dodatków, sezonowych warzyw i owoców. „Jako pierwsi w BAKERY BROWARY WARSZAWSKIE zastosowaliśmy dwuramienny mixer Domino. Taki sam został zainstalowany tutaj. Wraz z piecami Miwe stanowi on przykład najnowszych technologii, które wspierają tradycyjną, rzemieślniczą, cierpliwą pracę ludzkich rąk" - opowiada Bartłomiej Rychcik, CEO ENATA BREAD. W lokalu zainstalowano także piec wsadowy, gdzie chleby i ciabatty pieczone są na kamieniu (dla lepszej wilgotności i smaku), i piec obrotowy na Panettone i Cornetto.

W ofercie Bakery znalazły się śniadania serwowane cały dzień oraz propozycja bistro.

To największa i najbardziej kosztowna inwestycja ENATA BREAD. Grupa wydała 3 mln zł na stworzenie BAKERY ELEKTROWNIA POWIŚLE (fit out, nowe technologie wspierające produkcję, sprzęty dodatkowe, wyposażenie, oświetlenie, szkolenie personelu).

ENATA BREAD to grupa marek z branży piekarniczo-cukierniczej: GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI i BAKERY (Wilanów, Browary Warszawskie, Bakery Elektrownia Powiśle).