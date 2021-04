Barometr Covid-19: Co czwarta mała firma liczy na poprawę koniunktury w tym roku

Z 7. edycji Barometru COVID-19, zrealizowanej przez EFL po roku od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, wynika że nastroje w sektorze mikro, małych i średnich firm stabilizują się. 32 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się. To zbliżony wynik do poprzedniego pomiaru (34,5 proc.), który był najwyższym od początku realizacji badania.

Ponadto co czwarta firma liczy na powrót koniunktury w ciągu najbliższych miesięcy, a 42 proc. w przyszłym roku. Wciąż najlepiej z kryzysem radzą sobie najwięksi przedstawiciele sektora MŚP – dwa razy mniej średnich firm (13 proc.) niż mikro (26 proc.) i małych (28 proc.) obawia się pogorszenia sytuacji.

- Analizując wszystkie siedem edycji naszego covidowego pomiaru nastrojów w sektorze MŚP możemy zaryzykować tezę, że mamy początek końca dekoniunktury wśród mikro, małych i średnich firm. Walka z przeciwnikiem nadal trwa, wiele biznesów wciąż pozostaje zamkniętych, wiele dopiero „rusza”, ale sytuacja powoli się stabilizuje. Mówimy o początku, gdyż tempo wzrostu będzie z pewnością wolniejsze niż tempo spadków, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu minionych dwunastu miesięcy – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Krok za krokiem w kierunku koniunktury

EFL w badaniu Barometr COVID-19 po raz siódmy na przełomie marca i kwietnia br. zapytał przedsiębiorców z sektora MŚP, czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

Wyniki są zbliżone do danych z pomiaru na I kwartał tego roku (zrealizowanym pod koniec grudnia 2020 roku). Niespełna co trzeci (32 proc.) z przedsiębiorców ocenia, że sytuacja w branży się poprawi, zaś co czwarty (24,5 proc.) – że się pogorszy. Wciąż liczna pozostaje grupa, która nie spodziewa się większych zmian (34 proc.). Trzy miesiące wcześniej było 34,5 proc. optymistów i 24 proc. pesymistów.

Biorąc pod uwagę wielkość biznesów, podobnie jak w I kwartale br., największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich. 37 proc. z nich uważa, że sytuacja się poprawi w najbliższym półroczu, a 13 proc., że się pogorszy. W firmach mikro i małych liczebność grupy optymistów i pesymistów jest podobna. Poprawę zwiastuje po 31 proc. mikro i małych przedsiębiorstw, podczas gdy o pogorszeniu mówi odpowiednio 26 proc. i 28 proc. firm.

W opinii największej grupy przedstawicieli MŚP powrót koniunktury w Polsce nastąpi w przyszłym roku. Tak uważa 42 proc. zapytanych. Jednak co czwarty przedsiębiorca liczy, że stanie się to jeszcze w tym roku. Co piąty natomiast uważa, że na czas prosperity musimy poczekać jeszcze 2-3 lata. Co dziesiąty respondent jest jeszcze bardziej pesymistycznie nastawiony do przyszłości – uważa, że nie ma co liczyć na powrót koniunktury w najbliższych latach.