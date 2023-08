Barometr Providenta: Jak Polacy spędzili tegoroczny urlop?

Połowa Polaków deklaruje, że do pełnej regeneracji potrzebuje wolnego dłuższego niż tydzień. Jednocześnie, zaledwie co czwarty z nas, może pozwolić sobie na urlop dłuższy niż tydzień częściej niż raz w roku – wynika z najnowszej edycji cyklicznego badania Barometr Providenta. Oznacza to, że zdecydowana większość pracujących Polaków planuje maksymalnie jeden dłuższy wypoczynek w ciągu roku.

Skorzystać z dobrej pogody i wakacji

Jak wynika z Barometru Providenta, większość Polaków wakacje zaplanowała w sezonie urlopowym, czyli miesiącach czerwiec – sierpień. Takiej odpowiedzi udzieliło 55 proc. badanych. Najczęściej wypoczywają wtedy 45-54 latkowie (64,1 proc. wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej). Natomiast 14,4 proc. respondentów od pracy odpoczywało jeszcze przed rozpoczęciem lata. Nieznacznie częściej wakacje przed sezonem wybierają Panie (16,7 proc. vs. 12,3 proc. wśród mężczyzn) oraz seniorzy (29 proc. wśród respondentów 65+). Co trzeci (30,6 proc.) Polak planuje swój wypoczynek po sezonie wakacyjnym. Częściej taki termin wybierają mężczyźni (36,1 proc. vs. 24,6 proc.). Po sezonie najchętniej urlopują się najmłodsi respondenci (18-24 lat.) – zadeklarowało tak, aż około 40 proc. z nich.

– Barometr Providenta potwierdza, że poza wakacjami także mamy swoisty sezon urlopowy – dla młodych dorosłych i seniorów. Respondenci należący do tych grup częściej niż badani w wieku 35-54 lat decydują się na wypoczynek w innych miesiącach niż letnie. – komentuje Rzeczniczka Provident Polska, Karolina Łuczak. – Badani, którzy nie muszą dostosowywać urlopu do wakacji swoich dzieci, chętnie korzystają z pozasezonowych, niższych cen oraz mniejszego tłoku w kurortach. Przy czym seniorzy chętnie odpoczywają wiosną i jesienią, a młodzi dorośli, prawdopodobnie także ze względu na harmonogram roku akademickiego, preferują miesiące po sezonie – dodaje.

Ulubionym miejscem spędzania urlopu są dla Polaków miejscowości turystyczne. Aż 54 proc. badanych zadeklarowało, że najlepiej wypoczywa w kurortach. Częściej w ten sposób lubią odpoczywać Panie (60,7 proc. vs. 48,4 proc.). Ten sposób rozrywki cieszy się największą popularnością wśród seniorów 65+ (73,4 proc.). Niemal co trzeci respondent preferuje wypoczynek na wsi. Nieznacznie częściej taką odpowiedź wskazywali Panowie (32,5 proc. vs. 27,2 proc.). Najchętniej na wsi odpoczywają respondenci w wieku 55-64 lat (32,2 proc). Co ciekawe, co czwarty (26,5 proc.) Polak deklaruje, że najlepiej odpoczywa w swoim domu. Ponownie, ten sposób wypoczynku częściej wybierali mężczyźni (30,4 proc. vs. 22,2 proc.).

Co się odwlecze…

– Polacy bardzo mocno różnią się między sobą pod względem długości urlopu, która pozwala im wypocząć. Oczywiście nie brakuje tych, którzy do pełnej regeneracji potrzebują dłuższego wolnego. Dla niemal co czwartego Polaka są to nieprzerwane dwa tygodnie urlopu, a dla co dziesiątego nawet dłuższy odpoczynek od pracy – podkreśla Karolina Łuczak. – Nie brakuje jednak i urlopowych minimalistów. Aż 18,1 proc. respondentów deklaruje, że tygodniowy wypoczynek jest dla nich wystarczający, 11,7 proc. uważa, że optymalny czas urlopu to 5-6 dni, natomiast 8,4 proc. regeneruje się podczas 3-4 dniowego wolnego – dodaje Karolina Łuczak.

Badanie wykazało jednak, że nie wszyscy Polacy w pełni wykorzystują przysługujące im dni urlopowe. Aż 26,5 proc. już teraz wie, że nie wykorzysta całego urlopu, a 24,6 proc. wciąż nie jest pewnych, czy uda im się w pełni skorzystać z przysługujących im wolnych dni.

Wakacje ze służbowym laptopem?

W ramach Barometru Providenta zapytano Polaków, czy na wakacje zabierają ze sobą sprzęty służbowe – aż 45 proc. zadeklarowało, że choć posiada takie urządzenia, nie pakuje ich ze sobą do urlopowej walizki. 8,1 proc. zadeklarowało, że zabiera ze sobą na wakacje telefon służbowy, a 5,8 proc. służbowy telefon i laptop.

– Konieczność odbierania służbowego telefonu podczas dni wolnych to z pewnością duża niedogodność – około co 10. respondent wskazuje, że wypoczynek utrudniają mu myśli o pracy, czy obowiązki z nią związane. Jednak Polakom zdecydowanie najczęściej przeszkadza podczas urlopu zła pogoda. Odpowiedziało tak 65,6 proc. badanych – zauważa Karolina Łuczak. – Na drugim miejscu, wskazane przez 63 proc. ankietowanych, znalazły się ceny.

Często na urlopie przeszkadzają nam inni wypoczywający w danej miejscowości ludzie. Aż 38,7 proc. badanych jako uciążliwy na wakacjach wskazało hałas, który tworzą inni wczasowicze. Podobnej grupie (36,1 proc.) to komary i kleszcze doskwierają najmocniej. Dużo stresu przysporzyć mogą także komplikacje z dojazdem – 18,3 proc. respondentów wskazuje, że dla nich dokuczliwe podczas wakacji są opóźnione albo odwołane środki transportu. Częściej skarżą się na to kobiety (21,6 proc. vs. 15,3 proc.).