Bartosz Urbaniak na EEC Online: Przez pandemię w branży spożywczej zostały nadwyrężone łańcuchy dostaw

BNP Paribas na EEC Online: Przez pandemię w branży spożywczej zostały nadwyrężone łańcuchy dostaw

Zdaniem Bartosza Urbaniaka kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa nie da się porównać z innymi kryzysami, które znamy z przeszłości.

– Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa różni się znacząco od innych kryzysów gospodarczych, które znamy z przeszłości i o ile tamte można było porównywać ze sobą i szukać różnych analogii, to tym razem nie możemy tego robić. Co do branży spożywczej popyt na żywność jest stabilny. Co prawda nie jemy w HoReCe, w restauracjach i w hotelach, ale za to średnia spożywanych w domach przez nas kalorii nie spada. I z tego co widzimy w Banku Żywności, to jedzenie w domu średnio nam wychodzi, bo sporo jedzenia się marnuje – ocenił szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Według eksperta pandemia COVID-19 spowodowała zawirowania w łańcuchu dostaw w sektorze spożywczym.

– Branża spożywcza odczuła ten kryzys bardziej niż poprzednie kryzysy i dalej będzie odczuwać. Przez pandemię koronawirusa w branży spożywczej zostały nadwyrężone łańcuchy dostaw. Część odbiorców, czyli HoReCa nie funkcjonuje. Jak patrzymy na branżę spożywczą, jak działa, to rynek super świeżych produktów jak grzyby, kwiaty czy sałata cierpi bardzo mocno – dodał Bartosz Urbaniak.