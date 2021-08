Beyond Meat ostrożnie o przychodach

Wariant Delta może wpłynąć na wyniki Beyond Meat, fot. Shutterstock

Beyond Meat, producent roślinnych zamienników mięsa, spodziewa się sprzedaży netto w bieżącym kwartale między 120 a 140 milionów dolarów. To znacznie mniej niż szacunki analityków, którzy spodziewali się wyniku w okolicy 153 mln dolarów - podaje Reuters.

Według CEO firmy, Ethana Browna, restauracje i detaliści stali się znacznie ostrożniejsi. Składają „bardziej konserwatywne zamówienia” ze względu na trudności kadrowe i rosnącą niepewność związaną z wariantem delta.

Beyond Meat podaje, że sprzedaż substytutów mięsa w restauracjach i innych punktach gastronomicznych w końcu ponownie wzrosła w drugim kwartale. W rezultacie przychody wzrosły o 31,8 procent do 149 milionów dolarów, w okresie do 3 maja, co było wynikiem lepszym niż oczekiwano. Jednak strata firmy również przewyższyła oczekiwania.