Bez procentów w trendach. Ze względu na zdrowie i finanse rosną waianty 0 proc.

Według raportu NielsenIQ, rynek alkoholi w Polsce, nie uwzględniając sprzedaży w gastronomii, osiągnął wartość 48,6 miliarda złotych. Dynamicznie rozwija się kategoria alkoholi 0%. IWSR Drinks Market Analysis przewiduje, że konsumpcja propozycji bezalkoholowych i niskoalkoholowych na świecie zwiększy się o 7% do 2026 roku. Na ograniczenie picia alkoholu decyduje się 62% Polaków. Co 3 miłośnik wina stara się ograniczać spożywaną ilość, a co 10 - sięga po bezalkoholowe wersje swojego ulubionego trunku.

Według NielsenIQ w 2022 roku piwo 0proc. stanowiło 6,4% rynku piwnego i był to czterokrotny wzrost w ciągu pięciu lat. Z kolei w kategorii win musujących warianty bezalkoholwe przekroczyły 3% udziału.

“Trend ograniczenia alkoholu lub jego całkowitej eliminacji nabrał silnego rozpędu. Sklepowe półki wzbogaciły się o szeroki wybór produktów niskoprocentowych oraz bezalkoholowych. To wynik zmian naszych codziennych nawyków, potrzeb a przede wszystkim świadomości - wskazuje Nina Harasimowicz, Brand Manager marki CIN&CIN.

Zdrowy styl życia jako priorytet

Według raportu dotyczącego zdrowia i stylu życia opublikowanego przez Światową Organizację Zdrowia w 2022 roku, 78% respondentów deklaruje zdrowie jako nadrzędną wartość.



“Definicja zdrowego stylu życia nabiera w ostatnich latach nowego, wielowymiarowego znaczenia. To wieloetapowy proces, który obejmuje przede wszystkim precyzyjne identyfikowanie własnych potrzeb, szukanie korzystnych sposobów zaspokajania ich i coraz śmielsze, otwarte komunikowanie trudności związanych ze zdrowiem psychicznym w celu uzyskania specjalistycznej pomocy. W latach 2019-2020 trend wyszukiwania w Google wykazał 250% wzrost liczby wyszukiwań związanych z dbaniem o siebie (ang. self-care). W przeszłości dbanie o siebie częściej kojarzyło się z eskapizmem (ucieczką od problemów), konsumpcjonizmem, pobłażaniem sobie czy podróżowaniem. Aktualnie częściej dbamy o siebie próbując żyć wolniej, uważniej i zdrowiej" - wyjaśnia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat nastąpił globalny spadek spożycia alkoholu. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród osób po 20 roku życia. Konsumenci częściej zadają sobie pytania o to, dlaczego chcą się napić i czy każdy drink musi być alkoholowy.

Dlaczego i w jakich sytuacjach sięgamy po alkohol bez procentów?

Według Raportu CIN&CIN 2023: Freewolucja. Spożycie alkoholi 0% w Polsce, wybór opcji bezalkoholowych ma różnorodne przyczyny, poczynając od smakowania dla przyjemności, czy też podążania za modnym trendem, aż po motywację związaną z odpowiedzialnością lub empatią wobec osób, które nie mogą pić alkoholu. Zmniejszanie ilości spożywanych trunków pozwala też na skupienie się na pracy, zadaniach i planach, co skutkuje zwiększoną produktywnością i efektywnością w codziennych obowiązkach.

Wina 0% są najczęściej wybierane podczas takich okazji jak rodzinne spotkania, toasty, chwile relaksu po pracy czy romantyczne wieczory we dwoje. Cieszą się też popularnością podczas oglądania meczów, lunchu w restauracji i w domu, a także na spotkaniach z przyjaciółmi. Większość, bo aż 65% konsumentów wina bezalkoholowego stanowią kobiety, warto jednak zwrócić uwagę, że już 35% to mężczyźni, którzy coraz śmielej po nie sięgają.