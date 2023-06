Bezpłatna mammografia pod galerią MOZAIKA w Krakowie

Akcja pod hasłem „Badam się – mam pewność!” organizowana jest przez krakowskie Centrum Medyczne Maszachaba z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w ramach wsparcia realizacji programu profilaktyki raka piersi w latach 2021-2023. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych wśród kobiet mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza. Mogą w nim wziąć udział wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta po 50. roku życia. Warto jednak podkreślić, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium daje dużo większe szanse na wyleczenie. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które wykonywały badania mammograficzne regularnie, co rok lub dwa lata, umieralność zmniejszyła się o 25-30%. Warto więc badać się systematycznie, by nie dopuścić do rozwoju poważnej choroby.

– Cieszymy się, że już po raz kolejny będziemy mogli gościć mammobus w naszej galerii. Wiemy, jak ważna jest właściwa profilaktyka chorób przewlekłych, zwłaszcza w przypadku schorzeń onkologicznych. Zawsze lepiej – i taniej! – zapobiegać niż leczyć. Dlatego zachęcam gorąco wszystkie panie w wieku 50-69 lat (urodzone między 1973 a 1954 r.) do wzięcia udziału w badaniu. To nic nie kosztuje, a może ocalić nam życie – zaprasza Joanna Kwolek, dyrektor MOZAIKI Kraków.

Kobiety, które chcą skorzystać z możliwości bezpłatnego badania, mogą zasięgnąć wszelkich informacji oraz zapisać się pod numerem telefonu: (12) 633 02 18 lub 503 777 651. Warto to zrobić już teraz, bo liczba miejsc jest ograniczona.