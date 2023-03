Biedronka rządzi handlem, ale tylko w Polsce. Światowa czołówka wygląda inaczej

W minionym roku obrotowym (kończącym się najpóźniej w czerwcu 2022 r.) stopa wzrostu przychodów największych detalistów wyniosła 8,5 proc., czyli więcej niż 5,2 proc. rok wcześniej.

Aby znaleźć się w rankingu Top 250, firma musiała osiągnąć przychód o wartości co najmniej 4,5 mld dolarów. Łącznie wpływy ze sprzedaży detalicznej dla 250 największych firm wyniosły 5,7 biliona dolarów, co w przybliżeniu oznacza średnio 22,6 mld dolarów na firmę.

Detaliści z rankingu Deloitte zanotowali marżę zysku netto na poziomie 4,3 proc., zatem o jeden punkt procentowy więcej niż przed rokiem.

Według raportu Deloitte, 250 największych firm handlowych odnotowało wzrost przychodów detalicznych o 8,5% rok do roku. 10 największych sprzedawców rankingu odnotowało z kolei wzrost o 8%. Sektor odzieży i akcesoriów osiągnął najwyższy roczny wzrost sprzedaży - aż o 31,3%.

Walmart znów na czele

10 największych detalistów na świecie ma 34 proc. udziału w łącznych przychodach Top 250, a ich wzrost przychodów to 12,4 proc. Trzej najlepsi sprzedawcy utrzymali swoje pozycje. Tak jak w poprzednich latach liderem jest amerykański gigant Walmart. Jego przychody w minionym roku obrotowym wzrosły o 2,4 proc. Na drugim miejscu znajduje się Amazon ze wzrostem w wysokości 12 proc., a na trzecim Costco Wholesale Corporation ze sprzedażą wyższą o 17,5 proc. niż rok wcześniej. Wszystkie trzy firmy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. W pierwszej dziesiątce znajdują się tylko trzy firmy niewywodzące się z tego kraju: niemiecki Schwarz (właściciel sieci Lidl i Kaufland, miejsce 4.), chiński JD.com (miejsce 7.) oraz niemiecki Aldi Einkauf (miejsce 9.).

W pierwszej dziesiątce zaobserwowano wzrost przychodów z działalności zagranicznej o 2,8 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku finansowego. Złożona marża zysku netto wzrosła zaś o 0,2 punktu procentowego, z wartości 3,9 proc. do 4,1 proc.

Na dalszych miejscach zakwalifikowano m.in.: Tesco (14. pozycja), Jerónimo Martins, właściciela Biedronki (47. miejsce) i Metro AG (48. w zestawieniu).

Warto zwrócić uwagę, że marże zysku netto w Top 10 znacznie się różnią od siebie i mieszczą się w przedziale od -0,5 proc. do 10,9 proc. Target, Walgreens i Amazon zwiększyły marże zysku o ponad 1,5 punktu procentowego. Taki wzrost rentowności nastąpił mimo utrzymującego się negatywnego wpływu pandemii, inflacji, która oddziałuje na ceny energii i towarów oraz pomimo rosnących kosztów pracy - komentuje Monika Warmbier, partner, liderka zespołu Finance & Performance w Polsce, Deloitte.

Zestawienie Deloitte

Dominacja FMCG, największe wzrosty w sektorze odzieży

Sprzedawcy odzieży i akcesoriów wyprzedzili inne sektory, osiągając wzrost przychodów aż o 31,3 proc. Drugie pod tym względem okazały się sieci oferujące zróżnicowany asortyment (15,6 proc.). Kluczowy w rankingu jest natomiast sektor dóbr konsumpcyjnych (FMCG), do którego należy ponad połowa firm na liście Deloitte (136). Razem wygenerowały one 63,8 proc. przychodów Top 250.



Grupa Fastest 50 Retailers to z kolei 50 firm z branży detalicznej, które osiągnęły najwyższe złożone roczne stopy wzrostu (CAGR) przychodów w ostatnich 5 latach finansowych. Ich przychody wzrosły o 20,1 proc. rok do roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku reszty firm ujętych w zestawieniu Top 250.

Co ciekawe, liczba firm sprzedających artykuły sportowe, jak również odzież i akcesoria, jest nieproporcjonalnie wyższa w zestawieniu Fastest 50 niż w całym Top 250.

Zmiany w rozkładzie wydatków konsumentów można częściowo przypisać złagodzeniu ograniczeń związanych z COVID-19. W omawianym okresie do grupy Fastest 50 weszli sprzedawcy artykułów gospodarstwa domowego, domy towarowe, sklepy z odzieżą/obuwiem oraz sklepy-hurtownie typu cash & carry/ warehouse club, wypierając z rankingu niektóre supermarkety, drogerie i apteki, sklepy dyskontowe, całodobowe i zlokalizowane na stacjach benzynowych. Pokazuje to kierunek, w którym rozwija się ta branża - mówi Marcin Stark, senior manager, Monitor Deloitte.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że topowi sprzedawcy odnieśli duże korzyści z przejścia na zakupy cyfrowe podczas pandemii i po jej zakończeniu. Większość detalistów z pierwszej dziesiątki zwiększyła swoje możliwości cyfrowe, wdrażając technologie w sklepach lub ulepszając swoją ofertę wielokanałową.

