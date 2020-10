BNP Paribas szacuje, że w III kw. sprzedaż detaliczna wzrosła o 15 proc. wobec II kw.

Eksperci Banku BNP Paribas spodziewają się, że w całym trzecim kwartale sprzedaż detaliczna będzie o 15% wyższa kw/kw w porównaniu ze spadkiem o ponad 10% kw/kw odnotowanym w drugim kwartale. Ich zdaniem, obecnie sprzedaż detaliczna wskazuje na powrót wydatków konsumpcyjnych do poziomu zbliżonego do ubiegłego roku. Jednak w perspektywie kolejnych miesięcy relatywnie niska skłonność do konsumpcji gospodarstw domowych może hamować dalsze tempo ożywienia w gospodarce.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 0,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a w stosunku do lipca br. po wyeliminowaniu czynników sezonowych – podniosła się zaledwie o 0,2%. Stopniowe wyhamowywanie dynamiki ma związek z mniejszym wpływem popytu odroczonego, który po okresie zamrożenia gospodarczego był głównym motorem wzrostu dla wielu branż.

Dane o aktywności gospodarczej za okres lipiec–sierpień wskazują na wzrost realnego PKB w trzecim kwartale o 4-5% kw/kw. Nie obejmują one jednak sektora usług, który po okresie lockdownu najprawdopodobniej odnotował bardzo wyraźny wzrost aktywności. W efekcie, eksperci Banku podtrzymują swoją prognozę przedstawioną w niedawnym raporcie „Główne sektory gospodarcze: nowa rzeczywistość po zniesieniu obostrzeń”. Oczekują, że PKB w ujęciu kwartalnym zwiększy się o około 6% w trzecim kwartale oraz o około 0,5-1% w czwartym kwartale, natomiast w ujęciu rocznym w ostatnich trzech miesiącach br. spadek PKB wyniesie około 3%.