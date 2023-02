Branża FMCG szuka pracowników. Firmy inaczej powinny ich rekrutować

Rynek FMCG osiągnął wzrost wartości sprzedaży o ponad 15 proc. w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku.

Rynek FMCG osiągnął wzrost wartości sprzedaży o ponad 15 proc. w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku. Cały sektor był wart 246 bln zł – wynika z badań Nielsena. W związku z nieustającym rozwojem FMCG cały czas poszukiwani są pracownicy.

W 2022 roku stopa bezrobocia sukcesywnie spadała. W styczniu ub.r. była ona na poziomie 5,9 proc., zaś w grudniu wynosiła 5,2 proc. Ekonomiści są zdania, że w 2023 roku bezrobocie nieco wzrośnie, ale w takich branżach, jak FMCG, pracownicy nadal będą poszukiwani.

Reklama zewnętrzna pomaga rekrutować

W jaki sposób rekrutować kadry kierownicze niższego szczebla i do prac fizycznych? Z pomocą przychodzi reklama zewnętrzna, z której coraz powszechniej zaczynają korzystać pracodawcy i która okazuje się być jedną z najskuteczniejszych form dotarcia do potencjalnych pracowników.

– Reklama zewnętrzna gwarantuje duże zasięgi i osiągnięcie oczekiwanego efektu. Świetnie sprawdzają się małe, mobilne tablice, które można wieszać czasowo na ogrodzeniach, a następnie relokować. Co istotne, nie są to nośniki stałe – mówi Robert Dąbrowski, CEO Recevent. - Ponadto w kategorii „rekrutacja” proponujemy kampanie realizowane w kolejach podmiejskich. Dlaczego? Po pierwsze, zapewniają gigantyczne zasięgi. Po drugie, odbiorca w komfortowych warunkach może zapoznać się z ogłoszeniem i zapisać kontakt do potencjalnego pracodawcy. Warto podkreślić, że podczas podróży dana osoba ma nieprzerwany kontakt z komunikatem, stąd tak duża skuteczność kampanii w kolejach – dodaje.

Jakie nośniki reklamowe są skuteczne?

Eksperci wymieniają skuteczne nośniki reklamowe, które pomagają w znalezieniu pracowników z branży FMCG:

Billboardy – w pobliżu miejsc, gdzie przebywa grupa docelowa (osiedla mieszkalne, centra miast, zakupy, rozrywka, uczelnia).

Citylighty – nośniki na przystankach zapewniają bliskość reklamy dla osób poruszających się pieszo i komunikacją miejską.

Transit OOH – reklama zewnętrzna na wprost oczu pasażera, eksponowana w komunikacji zbiorowej.

Tablice mobilne – to nośnik reklamowy, który pozwala zdobyć publiczność w lokalizacjach wiejskich oraz w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Dużą wartością dodaną dla firm jest to, że w przypadku kampanii reklamowej OOH pracodawca ma możliwość wpłynięcia na zainteresowanie zmianą pracy u osób, które w ogóle o tym nie myślały. W ten sposób pozyskuje z rynku pracowników, którzy aktywnie nie szukali pracy, nie przeglądali ogłoszeń. A przy okazji sprawia, że odbiorca utrwala sobie markę pracodawcy.

Rozwiązanie to ma także dodatkowe korzyści. Budując znaną markę pracodawca tworzy mocne fundamenty do kolejnych, przyszłych rekrutacji (zwiększając ich efektywność i obniżając koszt). Istnieje duża szansa, że osoby niezainteresowane ofertami, które aktualnie są eksponowane, zwrócą uwagę na pracodawcę i wyślą swoje CV. To finalnie zmniejszy koszt przyszłych działań rekrutacyjnych.

Komplementarne narzędzia rekrutacji

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Kantar, pracownicy poszukują zatrudnienia za pomocą portali internetowych. W związku z tym firmy powinny zainwestować w nowoczesną stronę pracodawcy lub reklamy online na wybranych portalach. Może to stanowić kanał komplementarny do reklam zewnętrznych, na których umieszczony zostanie np. kod QR odsyłający do landing page czy pełnego ogłoszenia w wersji online.

Co drugi pracownik jest zdania, że znalazł pracę dzięki rekomendacji drugiej osoby. Co to oznacza dla firm? Eksperci podkreślają, że budowanie marki pracodawcy powinno zagościć na stałe w strategiach marketingowych. Podejmowanie wielu działań rekrutacyjnych jednocześnie, by dywersyfikować kanały dotarcia do pracowników, jest zaś najskuteczniejszym rozwiązaniem.