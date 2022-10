Branża o aferze paszowej: My też zostaliśmy oszukani

- Sektor produkcji żywności reprezentowany przez największych producentów mięsa i pasz w Polsce kategorycznie potępia wszelkie praktyki naruszające prawo i wysokie standardy produkcji polskiej żywności. Uważa za skandaliczne praktyki firmy Berg+Schmidt, która fałszowała komponenty stosowane w paszach i apeluje o rzetelne śledztwo i pociągnięcie do odpowiedzialności nieuczciwego dostawcy. Deklaruje pełną współpracę z organami nadzoru w przeciwdziałaniu podobnym sytuacjom w przyszłości - czytamy w piśmie do mediów.

Branża oszukana przez Berg+Schmidt

Sektor został oszukany przez firmę Berg+Schmidt i podkreśla, że nigdy nie stosował tłuszczy innych niż dozwolone w produkcji pasz. Wszystkie produkty dostarczane przez firmę posiadały stosowne certyfikaty. Produkty firmy były badane przez producentów i wyniki badań nie wzbudzały podejrzeń o nieuczciwe praktyki.

Przedstawiciele branży rolno-spożywczej apelują do mediów o rzetelne prezentowanie faktów na temat polskiej żywności i przekazywanie wyłącznie potwierdzonych informacji na temat jej bezpieczeństwa. Pośpiech w tak wrażliwej tematyce może prowadzić do budowania nieprawdziwego obrazu producentów i podważać zaufanie do instytucji urzędowej kontroli żywności. Nie ma dowodów na to, że bezpieczeństwo konsumentów jest zagrożone. Aktualne badania kontrolne i doraźne wykluczają przekroczenie obowiązujących norm a tym samym jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia. Sugerowanie przez niektóre media, że jest inaczej, jest w tym momencie nieuprawnione - możemy przeczytać w oświadczeniu.

Eksperci sektora deklarują pełną współpracę z dziennikarzami, aby przekazywać rzetelne informacje na temat technologii produkcji, praktyk rynkowych czy standardów jakościowych polskich producentów.

Żywność pod kontrolą

Polski sektor rolno-spożywczy kontrolowany jest na każdym etapie produkcji od ziarna do stołu przez Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Każdy producent realizuje równocześnie badania na własną rękę w akredytowanych laboratoriach. Polska żywność jest bezpieczna dla konsumentów, co potwierdza międzynarodowy sukces eksportowy polskiej żywności i wysokie zaufanie polskich konsumentów.

Skalę kontroli pokazuje oświadczenie Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) z dnia 3 października 2022. W ciągu roku Inspekcja Weterynaryjna pobrała 17 tys. próbek pasz, które były badane m.in. na obecność pestycydów, metali ciężkich i dioksyn. Nie wykryto do tej pory, aby produkty Berg+Schmidt zawierały przekroczenia norm. Jednocześnie GIW zapewnił, że w świetle badań, konsumenci w Polsce są bezpieczni. Wyniki szczegółowych, dodatkowych badań produktów firmy będą znane za parę tygodni, dlatego apelujemy o niewzbudzanie nieuzasadnionych niepokojów konsumentów.

Branża: Najważniejsza troska o konsumentów

Troska o bezpieczeństwo konsumentów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego deklarujemy pełną współpracę, aby eliminować z rynku wszelkie praktyki naruszające prawo i wysokie standardy produkcji polskiej żywności.

Kto podpisał się pod oświadczeniem

