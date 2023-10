Branża usług rozwojowych. PARP ujawnia trendy

Z badania przeprowadzonego przez PARP wynika, że co piąty przedsiębiorca z branży usług rozwojowych prowadzi działalność związaną z nauką języków obcych lub edukacją sportową, lub w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji (20,2%, 20% i 44,9%). Najmniejszy udział w branży mają firmy zajmujące się edukacją artystyczną i z zakresu jazdy oraz pilotażu (odpowiednio: 7,1% i 7,8%).

Branża usług rozwojowych

Wśród trendów społeczno-kulturowych wpływających na branżę usług rozwojowych najczęściej wymienia się starzenie się społeczeństwa i spadający udział osób aktywnych zawodowo oraz pojawienie się nowego paradygmatu i środowiska uczenia się. Zmiany te powodują w branży wzrost znaczenia zadań i kompetencji związanych z diagnozą potrzeb odbiorców, włączaniem innowacji edukacyjnych do usług rozwojowych czy prowadzeniem ewaluacji.

Ponadto coraz częściej podkreślana jest konieczność ustawicznego uczenia się w branży oraz nabywania kompetencji specjalistycznych, wynikających z łączenia zaawansowanej wiedzy i umiejętności pochodzących z różnych obszarów, co z kolei wynika ze wzrostu popytu na interdyscyplinarność i postępującą personalizację.

Na sektor mocno oddziałują również trendy technologiczno-ekonomiczne, takie jak robotyzacja czy upowszechnienie środków komunikacji zdalnej. To z kolei przekłada się na stały wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych.

Inwestycje w nowe rozwiązania

Obecnie branża usług rozwojowych w pierwszej kolejności sięga po prostsze rozwiązania nastawione głównie na zdalne realizowanie usług: e-learning, blended learning, videolearning. Wskazuje na to duży wzrost w zakresie wykorzystania tego ostatniego – z 13% do 27% w porównaniu z rokiem 2021.

Z raportu PARP wynika, że jednocześnie rośnie także stopień wykorzystania bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak technologie VR/AR (wzrost z 8% do 14%) czy sztucznej inteligencji (wzrost z 2% do 15%). Nadal jednak ich zastosowanie jest rzadkie z uwagi na wysokie koszty realizacji takiej usługi, co w opinii pracodawców przekłada się na zbyt wysoką cenę dla klienta.

Warto dodać, że 63% firm wdrożyło w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie jakąś innowację w swojej działalności. Najczęściej polegała ona na wprowadzeniu nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi (41%).