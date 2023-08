Browar Leżajsk miał przejść pod skrzydła Żabki. Oferta odrzucona?

Wójt Gminy Leżajsk w piśmie do Grupy Żywiec z 18 lipca br. prosił o informację o stanie negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie sprzedaży browaru Żywiec, po odrzuceniu oferty Grupy Żabka, która była inwestorem rekomendowanym przez gminę.

"Po raz kolejny jako gmina odnosimy wrażenie, że nasze działania podejmowane na rzecz dalszego działania Browaru zderzają się z brakiem woli dialogu z Państwa strony i świadomym doprowadzeniem do zaprzestania produkcji piwa w Leżajsku i likwidacją browaru" - czytamy w liście burmistrza.

W odpowiedzi Grupa Żywiec napisała, że jest w procesie rozmów z inwestorami zainteresowanymi zakupem aktywów w Leżajsku a rozmowy objęte są klauzulami o poufności. "jednocześnie jestem zobowiązany poinformować, że wszelkie próby zakłócenia i zdestabilizowania tego procesu będą podlegały właściwym organom..." - odpisano 24 lipca.

Wójt Leżajska uważa, że pisma Grupy Żywiec, trudno nie traktować jako próby wskazania winnych za ewentualne niepowodzenie negocjacji wśród osób, które bezpośrednio w nich nie uczestniczyły, ale działały w dobrze pojmowanym interesie lokalnej społeczności w tym podmiotów i osób, którym grozi utrata źródła utrzymania.

Żabka nie komentuje swojego udziału w procesie negocjacji ani zainteresowania tym przejęciem.

Właściciel Żabki ma już w portfelu koncern alkoholowy

Rok temu informowaliśmy, że Stock Spirits, spółka należąca do funduszu private equity CVC Capital Partners (tego samego, który jest właścicielem Żabka Polska), podpisała warunkową umowę przejęcia Polmos Bielsko-Biała S.A. Do UOKiK trafił wniosek w tej sprawie. Złożyła go spółka Sunray Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Sunray jest spółką kontrolowaną przez fundusze inwestycyjne zarządzane CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. z siedzibą w Luksemburgu (CVC).

CVC Capital Partners kupił Stock Spirits pod koniec 2021 roku i deklarował wówczas chęć dalszego dynamicznego rozwoju spółki, m.in. w kategorii produktów wysokojakościowych. Przejęcie firmy Polmos Bielsko-Biała z jej flagową marką Biały Bocian jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

- Rozpoczynając wspólną podróż ze Stock Spirits, jednym z liderów sektora alkoholi w regionie CEE, zapowiadaliśmy m.in. rozwój organizacji w Polsce oraz rozszerzenie oferty naszych produktów i usług. Planowana inwestycja w Polmos Bielsko-Biała idealnie wpasowuje się w przyjętą przez nas strategię budowy wartości grupy – powiedział Krzysztof Krawczyk, Partner CVC Capital Partners

Stock Spirits ma ugruntowaną pozycję w kategorii alkoholi smakowych i wódek czystych w Polsce oraz w Czechach. Polmos Bielsko-Biała S.A. ma w portfolio ponad 10 marek. Poza Białym Bocianem konsumentom znana jest również z takich produktów jak: Ogiński, Extra Żytnia czy Advocaat.

„Jestem bardzo zadowolony, że nasze marki będą dalej dynamicznie rozwijane i wspierane dzięki większej skali przy wdrażaniu innowacji oraz ogromnemu doświadczeniu Stock Spirits” – powiedział Dariusz Jamioła, dyrektor generalny Polmos Bielsko-Biała

Transakcja zostanie sfinalizowana po zakończeniu procesów regulacyjnych.