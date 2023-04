Browary Polskie: Promujemy konsumpcję odpowiedzialną

Edukacja konsumentów jest etycznym obowiązkiem firm

Profesor Rok, będący wykładowcą podczas konferencji podkreślił znaczenie edukacji konsumentów i odpowiedzialności biznesowej w informowaniu o konsekwencjach spożywania alkoholu. Zwraca uwagę na fakt, że większość branż nie prowadzi takich projektów, co prowadzi do niskiej świadomości konsumentów. Ponadto, wskazuje, że ważniejsza jest komunikacja i edukacja przez firmy, które są znane konsumentom, a przepisy polskiego prawa nie są wystarczające.

- Edukacja konsumentów jest bardzo ważna i jest to podstawowe zadanie biznesu - aby wskazywać konsekwencje produktów, które są sprzedawane. Inne branże powinny brać przykład od nas, ponieważ istotnym elementem jest podniesienie świadomości konsumentów. Niestety, większość branż nie prowadzi takich projektów, co prowadzi do niskiej świadomości konsumentów. W naszej branży ta rozpoznawalność jest duża. Przepisy polskiego prawa nie są istotne dla konsumentów, ważniejsza jest komunikacja i edukacja przez firmy, które są znane konsumentom. Z etyki biznesu wynika, że firma powinna brać odpowiedzialność za wiedzę konsumentów, co jest elementem budowania zaufania, zaapelował prof. ALK dr hab. Bolesław Rok.

Dr Aleksandra Piotrowska stwierdziła, że regulacja prawna zakazuje, samoregulacja zachęca do refleksji. Pozwala ona na budowanie odpowiedzialności i przestrzeni zaufania pomiędzy firmą a konsumentem. Budowanie świadomości poprzez piktogramy może być bardzo ważne."

- Kontakt alkoholu z układem nerwowym jest bardzo ważny. Układ nerwowy jest podłożem podejmowanych przez nas decyzji, dodała dr Piotrowska, będąca wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym UW.

Alkohol zabija nasze komórki

- Nie powinniśmy pić alkoholu w ogóle, skomentował prof. dr hab. Andrzej Mariusz Falto, polski lekarz, internista, alergolog i specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Wytyczne WHO zalecają unikanie nadmiernego spożywania alkoholu. Musimy jednak pamiętać, że alkohol jest szkodliwy, ponieważ uszkadza on komórki i organy, niezależnie od wieku.

Nowe piktogramy na butelkach piwa Browary Polskie, fot. dlahandlu.pl

- Potrzebna jest piktogramizacja, aby przekazywać komunikaty w sposób zrozumiały dla odbiorcy, a ikony stanowią nowy język pokolenia, dodaje prof. Fal. Ponadto mamy dzisiaj do czynienia z nową koncepcją trybu pracy i odpoczynku, która kształtuje się wśród młodych ludzi. Redukcja spożycia alkoholu jest ważna na każdym etapie życia, chociaż edukacja najskuteczniej wpływa na młode pokolenie, a starsi ludzie trudniej zmieniają swoje nawyki, stąd też powinniśmy edukować młodszych, podsumowuje.

Promujemy świadomą konsumpcję

Konferencję podsumował Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, stwierdzając, że promowanie odpowiedzialnej konsumpcji, przyświeca wszystkim działaniom prowadzonym przez Grupę Browary Polskie.