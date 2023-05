Bruksela dąży do zniesienia zwolnień z ceł importowych

Zmieniają się zasady dotyczące importu produktów spoza Unii Europejskiej. Do tej pory zamówienia o wartości do 150 euro były zwolnione z ceł importowych, ale Bruksela planuje wprowadzić zmiany w tej polityce. To już nie pierwszy raz, kiedy Unia Europejska ogranicza przywóz tanich produktów spoza jej granic. Na przykład, w lipcu 2021 roku zniesiono zwolnienie z podatku VAT na produkty o wartości do 22 euro, co miało duże konsekwencje dla chińskich sklepów internetowych, takich jak AliExpress.

Zniesienie zwolnienia z należności celnych przywozowych będzie miało negatywny wpływ na wszystkich dostawców spoza UE, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż produktów o wartości do 150 euro. Natomiast sprzedawcy internetowi w UE mogą skorzystać z tych zmian w polityce celnej.

Komisja Europejska szacuje, że wprowadzenie tych nowych przepisów przyniesie Unii 750 milionów euro rocznie z tytułu ceł importowych. W ramach reformy celnej planuje się także utworzenie nowego organu celnego UE, który ma zostać uruchomiony w ciągu pięciu lat. Nowy organ celny ma ułatwić przepływ informacji między państwami członkowskimi oraz uproszczenie procedur celnych poprzez utworzenie nowego "centrum danych".