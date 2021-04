Butcher’s Pet Care: W dobie pandemii chcemy lepiej karmić nasze zwierzęta

fot, Pat Romanek

W czasie pandemii sprzedaż kategorii pet care wzrosła w kanale online i wynosi obecnie kilkanaście procent wartości całego rynku. Klient łatwiej może znaleźć informacje o produkcie i jego właściwościach, a także porównać ofertę producentów. Daje to szansę firmom, które wcześniej przez brak dostępu do kanału spożywczego nie miały szansy się zaprezentować - mówi Pat Romanek, członek zarządu Butcher’s Pet Care.

Nasza strategia zawsze opierała się na elastyczności i dopasowaniu do potrzeb rynkowych, dlatego reagujemy na to, co dzieje się w związku z pandemią. Uruchomiliśmy kanał tradycyjny. Nasze produkty są dostępne w Delikatesach Centrum, gdzie współpracujemy z Eurocash, ale też szybko rozwijamy się w kanale online. Budujemy obecność w kanale specjalistycznym we współpracy z sieciami supermarketów i dużymi graczami w Europie - dodaje Pat Romanek.

Patrząc na zmiany w całej kategorii, przewiduje się, że rynek post-covid będzie coraz bardziej spolaryzowany, w którym najszybciej rozwija się sprzedaż produktów typu premium i economy. Od lat towarzyszy nam także trend humanizacji, czyli przenikania trendów z żywienia ludzi do żywienia naszych pupili. Przykładem mogą być nasze najnowsze zdrowe przekąski bezzbożowe Super Foods z owocami, które holistycznie wspierają zdrowie psa. Rozwija się także trend personalizacji, a w nim produkty z kategorii prozdrowotnej, jak również karmy funkcjonalne wspierające szczególne potrzeby zwierząt. oraz przekąski - mówi przedstawiciel Butcher's Pet Care.

Następuje też zmiana w strategii sklepów małoformatowych czy tradycyjnych, które coraz chętniej poszerzają swój asortyment karm dla zwierząt w segmencie premium. Mają one coraz więcej klientów z innych formatów sklepów. W związku ze zmianą preferencji zakupowych post-covid konsumenci po prostu dużo częściej korzystają z pobliskich sklepów niż z wielkoformatowych - podsumowuje Pat Romanek.