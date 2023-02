Butelka zwrotna może być użyta do 25 razy. Połowa piwa jest w takich sprzedawana

Grupa Żywiec informuje, że butelka zwrotna może być użyta nawet do 25 razy, a czas jej życia trwa nawet 5 lat. Ślad węglowy związany z obiegiem butelki zwrotnej jest nawet 4-krotnie mniejszy od śladu węglowego aluminiowej puszki oraz aż 10 razy mniejszy w przypadku butelki jednorazowej.

Grupa Żywiec edukuje konsumentów, zbiera więcej butelek

W listopadzie i grudniu 2022 r. Grupa Żywiec przeprowadziła kampanię na temat butelek zwrotnych w kanałach social media, której celem było zwiększenie świadomości na temat tych ekologicznych opakowań.

Kampania dotarła do ponad miliona osób, a treści zostały wyświetlone prawie 2 mln razy.

Butelka, która zostaje zwrócona, trafi do browaru, w którym będzie dokładnie umyta w wysokiej temperaturze oraz sprawdzona pod kątem jakości przez specjalistyczną aparaturę. Butelki zwrotne są całkowicie czyste i bezpieczne, dlatego mogą zostać napełnione i ponownie trafić do sklepu. Wszystkie butelki innych producentów wrócą także z ich browarów, dzięki czemu także zyskają drugie życie.

Część konsumentów preferuje piwo w butelce bezzwrotnej lub puszce

- Część konsumentów z różnych przyczyn, jak np. mniejsza pojemność, lżejsze opakowanie, brak miejsca w domu na przechowywanie butelek itp. preferuje piwo w butelce bezzwrotnej lub puszce. Te opakowania nie mogą zostać użyte

ponownie, jak butelka zwrotna, ale mogą zostać poddane recyklingowi i wrócić do konsumenta jako inne opakowanie. Nowe butelki mogą składać się średnio w od 40 do 80% z materiału pochodzącego ze stłuczki szklanej w zależności od koloru opakowania, podczas gdy puszki zawierają średnio 70% aluminium pochodzącego z recyklingu. W przeciwieństwie do plastiku, aluminium oraz szkło nie tracą nigdy swoich właściwości i mogą być przetwarzane stale bez straty dla jakości opakowania - podkreśla Grupa Żywiec.