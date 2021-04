C&W: Trendem w nieruchomościach będą ekorenowacje

Na zdj. oanna Sinkiewicz, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield. Fot. materiały prasowe

Bardzo prawdopodobne, że regulacje prawne wspierające rozwiązania eko w budownictwie staną się w najbliższych latach bardziej rygorystyczne. Będzie to istotny bodziec do przeprowadzenia renowacji energetycznej budynków istniejących. - Spodziewamy się, że będzie to jeden ze najważniejszych trendów w najbliższych latach – ocenia Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

Jak ocenia ekspertka C&W ekologia w sektorze nieruchomości, w tym efektywność energetyczna, z każdym rokiem zmienia się na lepsze. Nie są to jednak zmiany na tyle szybkie, aby zrekompensować m.in. wzrost popytu na prąd.

Jak podaje raport „Tracking Buildings 2020”, wydany przez Międzynarodową Agencję ds. Energi, w 2019 r. emisje CO2, których źródłem są budynki, osiągnęły poziom 10 gigaton dwutlenku węgla i był to najwyższy w historii poziom. Charakterystyczny był również zauważalny wzrost po latach 2013 - 2016, w których emisje utrzymywały się na tym samym poziomie.

Do tej niekorzystnej zmiany przyczyniły się takie czynniki jak m.in. rosnące zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, której źródłem są zmienne warunki pogodowe i potrzeba odpowiedniego dostosowania wnętrz budynków. Niestety potencjał na spłaszczenie krzywej emisji i – idąc dalej - jej redukcję, nadal jest niewykorzystany. Głównym problemem jest brak skutecznej polityki w zakresie efektywności energetycznej. Bezpośrednią konsekwencją tego braku jest niewystarczająca liczba eko-inwestycji.

- Mówimy o bardzo istotnym pod kątem ekologicznym sektorze, budynki odpowiedzialne były bowiem aż za 28% emisji CO2. Skąd tak wysoki procentowy udział budynków? Potrzebują energii do napędzania urządzeń, maszyn oraz klimatyzatorów, a popyt na nią stale wzrasta. Dodatkowo, jest on stymulowany również przez zmieniające się warunki pogodowe – mówi Joanna Sinkiewicz.

Niestety efektywność energetyczna budynków, mimo że zmienia się na lepsze, nie jest w stanie rekompensować wzrostu popytu na energię elektryczną. Systematycznie wprowadzane zmiany w budownictwie, powodują spadek energochłonności o ok 0,5 – 1% rocznie. Aby nadążyć za Sustainable Development Scenario (SDS), efektywność energochłonności musi być wyższa i wynosić minimum 2,5% r/r.

- Jest bardzo prawdopodobne, że regulacje prawne wspierające rozwiązania eko w budownictwie staną się w najbliższych latach bardziej rygorystyczne. Z całą pewnością będzie to istotny bodziec sprzyjający pozytywnym zmianom – mówi ekspertka.

Jej zdaniem, pojawi się potrzeba renowacji energetycznej budynków istniejących. - Spodziewamy się, że będzie to jeden ze najważniejszych trendów w najbliższych latach – mówi ekspertka C&W.

Spodziewa się ona także istotnego zwiększenia wykorzystania eko-rozwiązań (pompy ciepła, poprawa wydajności klimatyzacji o 50%, gruntowe wymienniki ciepła etc.).

Wielu zadań z zakresu zielonej polityki wymaga wsparcia politycznego. Dotyczy to np. wsparcia rozwoju technologii związanych z efektywnością energetyczną - tak by było one bardziej przystępne cenowo.