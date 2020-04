CASE: Koszyk wielkanocny droższy o 4,3 proc. niż rok temu

Według danych CASE Online CPI, za koszyk wielkanocny zapłacimy w tym roku o 4,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Jednak w najbliższym czasie wzrosty cen powinny być ograniczone ze względu na niższy popyt (m. in. ze strony dużych odbiorców, takich jak hotele i restauracje) oraz istotny spadek cen benzyny (od stycznia br. aż o 8,8 proc.). Prawdziwe wzrosty mogą pojawić się wraz z powrotem gospodarki do normalności.

Jak podaje CASE, na koniec marca tego roku za wędliny płaciliśmy średnio o 9,1 proc. więcej niż rok temu, chleb podrożał o 4,7 proc., chrzan o 4,0 proc., a czekolada o 3,7 proc. Najbardziej wzrosła cena soli – aż o 18,6 proc. W tym roku zapłacimy jednak nieco mniej za jajka – o 2,1 proc. niż w zeszłoroczne święta.

W wielkanocnym koszyku CASE znalazły się następujące produkty: dwa jajka, 100 g kiełbasy, 300 g chleba, 40 g chrzanu, 10 g soli i 100-gramowy zając z czekolady.

Z powodu pandemii konsumenci ruszyli na zakupy, gromadząc w domach spore zapasy żywności. – Mimo to nie wiązałbym wzrostów obecnych cen żywności z koronawirusem. Zachowanie cen produktów z podanego koszyka wielkanocnego, wg. naszych danych, raczej nie odbiegało w ostatnim okresie od tego co działo się w poprzednich miesiącach – mówi Adam Śmietanka, analityk CASE.

Zamknięcie granic spowodowane pandemią, odbija się jednak na europejskim łańcuchu dostaw. Tworzą się korki przy kontroli granicznej i istnieją coraz większe obawy o niedobór pracowników, którzy mogą zachorować lub z powodu coraz większych ograniczeń w poruszaniu się, mogą nie dotrzeć do pracy. - Trudno jednak stwierdzić co wydarzy się z cenami żywności w kolejnych miesiącach – wzrosty cen mogą w pierwszym okresie być ograniczone ze względu na niższy popyt (m. in. ze strony dużych odbiorców, takich jak hotele i restauracje) oraz istotny spadek cen benzyny (od stycznia br. aż o 8,8 %). Prawdziwe wzrosty mogą pojawić się wraz z powrotem gospodarki do normalności - uważa Adam Śmietanka.

Ponadto wśród powodów wzrostu cen żywności w ostatnim roku, producenci wymieniają wzrost kosztów pracy, ceny elektryczności, a także - w przypadku cen mięsa i wędlin - kłopoty z brakiem surowca na lokalnym rynku, co związane jest z rozprzestrzeniającym się w Chinach i Europie afrykańskim pomorem świń (ASF).

W komunikacie z 30 marca br. Główny Urząd Statystyczny zapowiedział tymczasowe zawieszenie publikowania wstępnego wskaźnika inflacji ze względu na utrudnienia w zbieraniu danych z tradycyjnych punktów sprzedaży. Metodologia CASE Online CPI pozwala na zbieranie danych dotyczących cen produktów i usług zdalnie, na podstawie danych z Internetu.

Online CASE CPI jest innowacyjnym indeksem mierzącym dynamikę cen konsumenta na polskim rynku. Indeks tworzony jest poprzez uśrednienie cen produktów i usług w okresie czterech ostatnich tygodni i przyrównanie ich do cen tych samych dóbr w czterech poprzedzających tygodniach.