CBRE: Do zmierzchu galerii daleko. Polacy nie zamierzają przerzucić się na zakupy online

Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE. Fot. materiały prasowe

Już 55 proc. Polaków w czasie niedawnego zamknięcia centrów handlowych zrobiło chociaż raz zakupy przez internet. Najczęściej kupowane produkty online to ubrania, kosmetyki oraz artykuły przemysłowe. Co ciekawe, zakupy spożywcze znalazły się dopiero na 6. pozycji. Okazuje się, że nie tylko jedzenie wolimy kupować stacjonarnie. Aż 45% osób przyznaje, że jedyną motywacją do odwiedzenia wirtualnego sklepu były ograniczenia związane z epidemią i nie zamierza przerzucić się na zakupy online. Przeciwnego zdania jest co trzeci Polak, który zakłada zwiększenie częstotliwości kupowania przez internet – wynika z badania zleconego przez CBRE.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej te wyniki potwierdzają, że nie czeka nas zmierzch centrów handlowych, które pozostaną ulubionym miejscem robienia zakupów.

- Zmiana nawyków to proces długoterminowy. Epidemia koronawirusa skłoniła sporą część Polaków do robienia zakupów online, ale z naszego badania wynika, że nie wszyscy chcą teraz częściej tak kupować produkty. Głównym powodem jest to, że świat wirtualny nie zapewnia nam tych samych doznań, co wizyta w sklepie. Nie możemy dotknąć produktu, nie ma rytuału wychodzenia z domu, a sama wizyta w centrum handlowym to często dużo więcej niż tylko zakupy. Wizyta w kawiarni, kinie czy restauracji to dla wielu element zakupowego doświadczenia. O tym, że tęskniliśmy za wizytami w centrum handlowym świadczy to, że aż 56% z nas od ich pełnego otwarcia co najmniej raz się tam wybrało – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Przeczytaj także: UPS dostarczy przesyłki w sobotę

Z badania CBRE wynika, że 55% osób w ostatnim czasie zamknięcia centrów handlowych kupiło online produkty, po które normalnie poszłoby do sklepu stacjonarnego. Na skorzystanie z internetu nie zdecydowało się 45% respondentów, którzy najprawdopodobniej zupełnie zrezygnowali z zakupu pewnego typu produktów. Jak można się domyślać, największy odsetek robiących zakupy online w czasie trwania stanu epidemicznego zanotowano w najmłodszej grupie wiekowej – wirtualnie kupowało aż 70% osób w wieku od 18 do 24 roku życia oraz 64% osób w wieku od 25 do 34 roku życia. W najstarszej grupie wiekowej ten odsetek spada do 43%.

Najczęściej zamawiane przez internet produkty w czasie zamknięcia centrów handlowych to: ubrania (59%), kosmetyki i perfumy (44%), artykuły przemysłowe (34%), sprzęt RTV i AGD (32%), książki i płyty (26%), artykuły spożywcze (23%), zabawki dla dzieci (21%) oraz biżuteria (8%).

Przeczytaj także: W Gemini Park Tychy powstanie kino

Na pytanie, czy zamknięcie centrów handlowych sprawiło, że Polacy będą częściej kupowali przez internet w przyszłości, aż 45% odpowiada, że nie. Przeciwnego zdania jest 34% osób, a co piąty Polak nie wie jeszcze jak zmienią się jego nawyki zakupowe w przyszłości. Co ciekawe, najwięcej wskazań na „tak” jeżeli chodzi o zwiększoną częstotliwość zakupów online udzielili mieszkańcy wsi – 38%. W największych miastach ten odsetek był niższy i wynosił 33%.

- Dostępność centrów handlowych i ich lokalizacja mają kluczowy wpływ na odwiedzalność. Mieszkańcy wsi najczęściej na zakupy do centrum handlowego muszą wybrać się do pobliskiego miasta, co często nie jest optymalnym rozwiązaniem. Dlatego dla osób z najmniejszych miejscowości zakupy przez internet są atrakcyjną alternatywą. W miastach, gdzie centra handlowe są dostępne i na wyciągnięcie ręki, zakupy stacjonarne mają się świetnie i niewiele wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Co prawda, nadal nie wróciliśmy do poziomu odwiedzalności notowanego przez epidemią koronawirusa, ale w najlepszych galeriach handlowych zbliżamy się do niego – mówi Magdalena Frątczak.