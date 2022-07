Cele ESG brane pod uwagę w 69 proc. przetargów

W badaniu zapytano respondentów m.in. o to, co skłania producentów, handlowców i operatorów logistycznych do bardziej zrównoważonych działań w biznesie. Najważniejszymi czynnikami okazała się konieczność spełnienia wymogów regulacyjnych i prawnych. Kolejnym - chęć wywierania pozytywnego wpływu na środowisko.

Z badania wynika, że cele ESG uwzględnia w przetargach 69 proc. firm, ale jedynie jedna czwarta z nich wpisuje je później jako twarde zobowiązania do umów. Mniej niż połowa uwzględnia je tylko jako cele aspiracyjne” - mówi Matthew Gore, Partner w HFW.

Obok transportu, działania ESG skupiają się w dużej mierze na zasobach powierzchni magazynowo-przemysłowych. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w budynkach może znacząco pomóc ich użytkownikom w redukcji śladu węglowego. Najbardziej istotne - dla 92 proc. respondentów - są działania związane z efektywnością energetyczną budynku, jak wykorzystanie oświetlenia LED, paneli słonecznych, pomp ciepła, itp. W drugiej kolejności (59 proc.) wskazują na rozwiązania ograniczające zużycie wody pitnej oraz większe wykorzystanie wody szarej i deszczówki. Aż 53 proc. zwraca uwagę na stacje ładowania samochodów elektrycznych, a 45 proc. na kwestie związane z well-being pracowników. Bioróżnorodność jest ważna lub bardzo ważna dla 39 proc. badanych.

70 proc. wszystkich badanych uważa, że pomocne w szerszym wdrażaniu inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju byłyby zachęty finansowe. Presja ze strony klienta jest istotna dla ¾ firm 3PL i tylko 1/3 respondentów w branży produkcyjnej oraz handlowej.

Dla 2/3 firm z sektora 3PL oraz ponad 2/5 producentów i handlowców stosowanie praktyk ESG już przełożyło się na nowy biznes. 48 proc. firm 3PL i 31 proc. firm produkcyjnych oraz handlowych wskazuje na poprawę współpracy wewnętrznej. Przedsiębiorcy zauważają również większy rozgłos medialny i szerszy dostęp do rządowych dotacji oraz wsparcia finansowego.

Badanie przeprowadzono w 12 krajach Europy, w tym Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.