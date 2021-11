Cena, dostępność i mały wybór to bariery na rynku roślinnych zamienników

Ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone w ramach projektu Smart Protein przez ProVeg International, we współpracy z Innova Market Insights, Uniwersytetem Kopenhaskim| i Uniwersytetem w Gandawie, wykazało, że na całym kontynencie następuje znacząca zmiana w kierunku odżywiania opartego na roślinach.

W badaniu zapytano ponad 7500 osób z 10 krajach europejskich (Austria, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania) o ich nastawienie do konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego.

Najważniejsze wnioski dotyczące Polski:

● Niemal co drugi Polak ograniczył spożycie mięsa. Aż 40% deklaruje, że w przeciągu 6 miesięcy chce jeść mniej mięsa niż dotychczas.

● Najczęściej spożywane przez Polaków produkty odzwierzęce to mleko (32% dziennie), a następnie sery (24% dziennie) i jogurty (23% dziennie). Nie dziwi więc, że to z roślinnych alternatyw mleka i nabiału Polacy korzystają najczęściej: mleko roślinne (24% co najmniej raz w tygodniu), ser roślinny (24% co najmniej raz w tygodniu) oraz jogurt roślinny (23% przynajmniej raz w tygodniu).

● Polscy konsumenci szczególnie chcieliby móc kupić w supermarketach roślinne alternatywy kotletów do hamburgerów (34%) i piersi z kurczaka (34%). Równie pożądanymi produktami są roślinny wędzony łosoś(29%) i paluszki rybne (27%).

● Polscy konsumenci uważają, że nie ma wystarczającego wyboru roślinnych opcji podczas jedzenia poza domem.

● Polscy konsumenci twierdzą, że żywność pochodzenia roślinnego jest zbyt droga. Chcieliby również mieć więcej informacji na jej temat.

– Trend roślinny rozwija się w zawrotnym tempie również u nas. Według nowego badania niemal co drugi Polak je mniej mięsa niż rok wcześniej. Jesteśmy też w czołówce krajów, których mieszkańcy chcieliby ograniczyć spożycie nabiału - taką deklarację złożył co trzeci respondent. Mimo to, mamy jeden z najniższych odsetków fleksitarian, wegetarian i wegan w UE. Wyniki badania jasno pokazują, że Polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi, gotowi na zmianę i będą dokonywać zdrowych i zrównoważonych wyborów. Na naszym rynku wciąż jednak najbardziej istotne jest informowanie i edukowanie konsumentów na temat produktów roślinnych oraz zwiększanie ich dostępności, ponieważ to właśnie brak informacji, cena oraz mały wybór, stanowią dla polskich konsumentów główne bariery – mówi Barbara Rożyńska, Communications Manager, ProVeg Polska.