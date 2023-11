Cena i brak pewności co do pochodzenia przeszkodą w kupowaniu zrównoważonych produktów

W badaniu Circular Voice zrealizowanym na zlecenie Stena Recycling wzięło udział 5000 konsumentów z Polski, Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii. Celem badania jest prezentacja opinii konsumentów, które mogą wspierać podejmowanie działań, przez firmy i interesariuszy, na rzecz obiegu zamkniętego.

60 proc. polskich respondentów, jest gotowa w przyszłości zmienić swoje nawyki, aby zmniejszyć wpływ na klimat a udostępnienia jasnych informacji na temat całkowitej emisji dwutlenku węgla związanych z cyklem życia produktu domaga się trzech na pięciu Polaków.

Czterech na pięciu polskich konsumentów (81 proc.) przywiązuje dużą wagę do tego, by firmy wykorzystywały w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu.

82 proc. badanych uważa, że produkty stworzone z materiałów z recyklingu mają taką samą jakość jak produkty stworzone z surowców pierwotnych.

Trzech na pięciu polskich konsumentów (64 proc.) uważa, że ważne jest, aby produkt był jasno oznaczony pod kątem całkowitej emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

Coraz więcej branż dokłada starań, aby ich produkty były właściwie oznaczone na przykład w kontekście możliwości przetworzenia. Prym w tej materii wiedzie branża spożywcza – aż 54% polskich badanych wskazało, że ten sektor robi to dobrze lub bardzo dobrze. Na drugim miejscu plasują się ex aequo branże elektroniczna oraz odzieżowa z wynikiem 52% pozytywnych odpowiedzi.



Polscy konsumenci w zdecydowanej większości (82% badanych) są zdania, że produkty wytworzone z materiałów pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co towary wytworzone z surowców pierwotnych. Istnieją inne problemy i przekonania, z którymi zmagają się kupujący.

- Blisko 30% respondentów ze Szwecji i Norwegii wskazało, że barierą na drodze do kupowania zrównoważonych towarów jest zbyt wysoka cena. Natomiast według badanych na rynku polskim i duńskim, największym problemem jest niepewność tego, czy dany produkt jest wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, czyli właśnie kwestia właściwych oznaczeń na produkcie - mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Duża grupa polskich konsumentów (59%) uważa także, że należy zakazać produkcji i sprzedaży produktów, których nie można poddać recyklingowi. Jeśli chodzi o to, kto powinien przewodzić w dążeniu do zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, to 38% badanych Polaków uważa, że największą odpowiedzialność ponoszą firmy. Na kolejnych miejscach plasują się konsumenci (20%), politycy/władze rządowe (16%) i jednostki naukowe (11%.).

W kontekście tego, kto jest uważany za odpowiedzialnego w zwiększeniu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji, istnieją pewne różnice między krajami.

• W Finlandii aż połowa (50%) respondentów uważa, że odpowiedzialne są za to firmy.

• Szwedzi (30%) i Norwedzy (29%) stawiają największe wymagania politykom i władzom rządowym.

• W Danii natomiast za najbardziej odpowiedzialnych uważa się konsumentów (30%).