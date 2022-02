Centra handlowe chwalą się odwiedzalnością. Najemcy mówią, że te lokalizacje tracą sens

PRCH podaje, że w grudniu ubiegłego roku obroty osiągnęły poziom sprzed pandemii.

Od maja do grudnia 2021 roku średnia odwiedzalność centrów handlowych wyniosła odpowiednio 92 proc. i 127 proc. w porównaniu do 2019 i 2020 roku.

W grudniu 2021 roku ruch w centrach był o 12 proc. niższy niż w 2019 roku, a w styczniu 2022 r. był niższy jedynie o 2 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Polska Rada Centrów Handlowych zaprezentowała najnowsze dane nt. obrotów i odwiedzalności centrów handlowych. I według rady centra handlowe notują obroty na poziomie sprzed pandemii oraz stabilnie odbudowują odwiedzalność zbliżając się do wyników z 2019 roku. Nieco niższa odwiedzalność połączona z obrotami na poziomach z 2019 roku to pozytywne zjawisko w okresach zwiększonej zachorowalności dziennej na COVID-19, które pozwala na generowanie wysokich obrotów. - Konsumenci zmienili zachowania zakupowe podczas pandemii stawiając na bezpieczeństwo i planowanie. Udają się na zakupy najczęściej w pojedynkę, w konkretnym celu zakupowym, robiąc zakupy dla całych rodzin na dłuższy czas, jednocześnie budując średni wyższy koszyk, w porównaniu do okresu sprzed pandemii - czytamy w informacji.

Instytucja podaje, że dane nt. odwiedzalności centrów handlowych, prezentowane przez PRCH, są gromadzone i kontrolowane przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający centra handlowe są liczeni za pomocą kamer 3D zlokalizowanych przy każdym wejściu do obiektu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery zamontowane są również w dodatkowych wybranych miejscach na terenie obiektów, w celu weryfikacji natężenia ruchu i dodatkowej kontroli ilości przechodzących/przebywających na terenie obiektów klientów.

- Systemy do monitorowania ruchu w centach handlowych bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95 proc., podczas, gdy szacowana dokładność danych pochodzących ze śledzenia np. telefonów komórkowych klientów, na które powołują się najemcy centrów handlowych, określana jest jedynie na poziomie około 30 proc. Szczegółowe dane są przekazywane do profesjonalnego audytora PwC, który je weryfikuje i poddaje analizie, a następnie w formie zagregowanych raportów przekazuje do PRCH. To wszystko pozwala nam prezentować wiarygodne i rzetelne dane nt. wyników odwiedzalności obiektów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

- Nieznacznie niższa niż przed pandemią odwiedzalność centrów handlowych jest normalnym zjawiskiem wynikającym z trwającej wciąż epidemii - w ostatnich tygodniach ponad milion Polaków znalazło się na kwarantannie lub w izolacji - oraz ciągle obowiązujących limitów i ograniczeń m.in. w dostępie do obiektów handlowych. Warto skupić się na obrotach, które są właściwym wskaźnikiem oceny kondycji branży, a obroty osiągają wyniki sprzed pandemii - mówi Krzysztof Poznański.

PRCH: Obroty na poziomie sprzed pandemii

Według PRCH Turnover Index obroty w centrach handlowych w okresie od maja, czyli końca ostatniego lockdownu, do końca grudnia 2021 roku były zaledwie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku, zachowywały stałą tendencję wzrostową przez osiem wskazanych miesięcy. Porównując je do tego samego okresu w 2020 roku – obroty w 2021 stanowiły 130,1 proc. W grudniu 2021 roku obroty w centrach osiągnęły ten sam poziom, co w ostatnim miesiącu 2019 roku i jednocześnie były o 24 proc. wyższe niż w grudniu 2020 roku.

Dane PRCH dot. odwiedzalności centrów handlowych w okresie od maja do końca grudnia 2021 roku pokazują także stały trend wzrostu. Footfall w tych miesiącach wyniósł średnio 92,4 proc. w stosunku do roku 2019 i 126,8 proc. W odniesieniu do roku 2020. W grudniu 2021 roku ruch w centrach był niższy o 12 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 22,6 proc. wyższy niż w roku 2020. Warto nadmienić, że od 1 grudnia 2021 obowiązują limity klientów w placówkach handlowych (1 osoba na 15m2) oraz w kinach, restauracjach i kawiarniach. Pomimo tych ograniczeń, konsumenci korzystali i korzystają z możliwości stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, jak i z oferty gastronomicznej czy rozrywkowej, przy zachowaniu najwyższych standardów sanitarnych przestrzeganych przez zarządców i właścicieli centrów handlowych.

PRCH podaje, że nowy rok rozpoczął się narastającą V, największą dotychczas w rozumieniu liczb, falą pandemii oraz wciąż obowiązującymi limitami. Mimo tego ruch w centrach handlowych w styczniu 2022 był niższy tylko o 2 proc. niż w tym samym miesiącu w 2019 roku.

Najemcy mają inne zdanie

Przypomnijmy, że kilka dni temu inaczej swoją sytuację przedstawili najemcy. Początek handlowego roku 2022 dla przedsiębiorców w centrach handlowych jest dramatyczny. Odwiedzalność oraz obroty sklepów zlokalizowanych w galeriach nie były tak niskie od czasu kwietniowego lockdownu - podał ZPPHIU.

„Wyniki stycznia są depresyjne. To był bardzo słaby miesiąc dla znaczącej większości firm zrzeszonych w ZPPHiU. Odnosząc się do stycznia 2020 średni spadek liczby wizyt w galeriach w całej Polsce wyniósł -54% a spadek liczby indywidualnych klientów to -52%. Oczywistą konsekwencją jest spadek obrotów i rentowności utrzymywania placówek w centrach handlowych. Przy dynamicznym wzroście kosztów prowadzenia biznesu i wywindowanych kosztach stałych, którymi obarczani jesteśmy ciągle przez udostępniających przestrzeń handlową, wiele lokalizacji traci sens biznesowy” – alarmuje Zarząd ZPPHiU.