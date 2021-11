Ceny chleba szybują, ale to jeszcze nie koniec podwyżek

W drugiej połowie sierpnia tego roku, tuż po żniwach, notowania cen pszenicy na giełdzie Matif płacono o ponad 35% więcej niż rok wcześniej.

Na ceny produktów mącznych wpływają także: bardzo niska podaż ziarna, podwyżki cen prądu, rosnące koszty transportu oraz podwyżki wynagrodzeń.

Czy czeka nas kolejna fala podwyżek cen mąki i chleba?

W drugiej połowie sierpnia tego roku, tuż po żniwach, notowania cen pszenicy na giełdzie Matif przebiły poziom 250 EUR/t, w Polsce w tym czasie płacono za pszenicę konsumpcyjną powyżej 1050 PLN/t. To były poziomy o ponad 35% wyższe niż rok wcześniej. Było jasne, że tak wysoki wzrost cen ziarna musi się przełożyć na znaczne podwyżki cen mąki, chleba i innych wyrobów zbożowo-mącznych. W drugiej połowie września, jak i w październiku, wyższe ceny mąki czy chleba stały się faktem. Czy można liczyć na stabilizację cen?

– Zdecydowanie nie. W ostatnich 2 miesiącach pszenica ponownie podrożała na giełdzie, to wzrost o przeszło 35 EUR/t, a jej cena 1 listopada przekroczyła 290 EUR zaś w Polsce dobrze ponad 1200 PLN – odpowiada Krzysztof Gwiazda, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego.

Ceny pszenicy osiągnęły rekordowe poziomy, nigdy wcześniej w Polsce nie notowane. A przecież pszenica stanowi nawet 80% kosztów produkcji. To oznacza, że czeka nas kolejna fala podwyżek cen mąki, chleba, makaronów czy innych wyrobów, które powstają z mąki. Stanie się to najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku.

Niska podaż

Nowym elementem w aktualnej sytuacji rynkowej, jest bardzo niska podaż ziarna. Producenci wstrzymują się ze sprzedażą pszenicy czy żyta, licząc na dalsze wzrosty cen. Ograniczenie sprzedaży dotyczy wszystkich kanałów zbytu: na eksport, do młynów czy mieszalni pasz. Te decyzje są tłumaczone dramatycznymi podwyżkami cen nawozów, energii czy paliwa.

– Ceny proponowane rolnikom przez polskich przetwórców przewyższają dziś te kwotowane przez eksporterów (uwzględniając znacznie wyższe koszty transportu do portów i/lub Niemiec niż do lokalnego młyna). Nie powoduje to jednak zwiększenia sprzedaży do młynów. Utrzymujący się brak podaży doprowadzi do kolejnej fali podwyżek cen ziarna, a następnie mąki i pieczywa – mówi Krzysztof Gwiazda.