Ceny materiałów budowlanych w sklepach szaleją. Dlaczego?

W sierpniu posłanka Agnieszka Hanajczyk zwróciła się z interpelacją do do ministra rozwoju i technologii w sprawie rosnących cen materiałów budowlanych.

Posłanka napisała: (...) ceny materiałów budowlanych poszły mocno w górę. Rosną jak szalone. Eksperci mocno podkreślają, że jeśli nic się nie zmieni, może dojść do załamania koniunktury na budowlanym rynku, bo nie będzie z czego budować. (...). Ceny drewna budowlanego należą do tych najszybciej idących w górę. Z kolei ceny niektórych materiałów aktualizowane są co tydzień. Takiej dynamiki jeszcze nie było. Na przykład, od początku roku stolarka otworowa podrożała blisko o 15 procent (podaje Związek Polskie Okna i Drzwi). Okna aluminiowe o ok. 14-18 proc., bramy segmentowe garażowe o 15 proc., drzwi wewnętrzne nawet do 20 proc. Kolejnym przykładem jest styropian, którego ceny zmieniały się najczęściej od początku roku.(...).





Na pismo odpowiedział Piotr Uściński, Sekretarz Stanu:

"(...) Obserwowane podwyżki cen materiałów budowlanych wynikają z szeregu czynników. Trwająca już ponad rok pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na światowe łańcuchy dostaw. Z comiesięcznego badania przeprowadzanego przez IHS Markit, na podstawie którego powstaje Raport IHS Markit PMI Polski Sektor Przemysłowy, wynika że w sierpniu presje na łańcuchy dostaw, mimo ich osłabienia, pozostawały nadal silne. Wciąż wydłuża się czas, w jakim środki produkcji dostarczane są do polskich fabryk. Niedobory podaży, rosnące ceny transportu, wraz z wysokim popytem powodują, że koszty produkcji w polskim przemyśle pozostają wysokie. Rosnący popyt na rynku budowlanym widoczny jest w danych GUS. W lipcu 2021 r. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 3,3% niż przed rokiem. Sektor budowlany odradza się po pandemii szybciej niż zakładano. Rośnie produkcja dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 17,1% w ujęciu rok do roku) oraz podmiotów zajmujących się budową budynków (o 5,7%). Do użytkowania oddawane jest coraz więcej mieszkań. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. oddano do użytkowania 123,5 tys. mieszkań, tj. o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Według szacunków na koniec lipca 2021 r. w budowie pozostawało 875,6 tys. mieszkań, czyli więcej o 5,9% r/r.