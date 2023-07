Ceny nowalijek: marchew podrożała o 70 proc., ale truskawki potaniały rdr.

Młoda marchew droższa o niemal 70 proc.

Spośród wszystkich warzyw ujętych w badaniu Pan Paragon, największy wzrost cen w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano w przypadku młodej marchwi. Średnia cena za 1 kg w czerwcu 2022 wynosiła 4 zł 05 gr. Rok później za kilogram tego warzywa przyszło nam już zapłacić około 6 zł 85 gr. Różnica rok do roku wynosi zatem 2 zł 80 gr, co w ujęciu procentowym daje wzrost o 69,1 proc.

Rekordową podwyżkę odnotowała także cebula. Jeszcze 12 miesięcy temu średnia cena za kilogram tego warzywa wynosiła 4 zł 32 gr, natomiast w czerwcu 2023 średni koszt widoczny na paragonach to już 6,47 zł. Cena rok do roku wzrosła więc aż o około 58,6 proc.

Na podium nowalijkowej drożyzny znalazła się także botwina. W porównaniu z czerwcem 2022 pęczek tego warzywa jest obecnie droższy o niemal 33 proc.

Znacząco podrożał także szczypiorek (ok. +27 proc.), kalafior (ok. +21,8 proc.), rzodkiewka (ok. +14,8 proc.) oraz fasolka szparagowa (ok. +12,1 proc.). W tym roku więcej zapłacimy również za bób (ok. +8,2 proc.) i koper (ok. +5,8 proc.).

Ulubione owoce Polaków tańsze niż przed rokiem

Spadek w cenie w ujęciu rocznym odnotowały natomiast truskawki. W czerwcu 2023 kilogram tych owoców kosztował średnio 11 zł 53 gr, podczas gdy w analogicznym miesiącu rok wcześniej płaciliśmy około 12 zł 28 gr. Różnica w cenie za jeden kilogram wynosi zatem 5,8 proc.

Miłośnicy sałaty masłowej również mogą odczuć niewielką ulgę w portfelu. Rok do roku warzywo to staniało o 6,2 proc.!

– Biorąc pod uwagę cały koszyk zakupowy, za wszystkie ujęte w badaniu warzywa i owoce finalnie zapłacimy o ponad 14 proc. więcej niż przed rokiem. Inflacja, susza i chłodna wiosna odbiły swoje piętno na finalnym cenniku młodych warzyw i sezonowych owoców – wyjaśnia Antonina Grzelak.