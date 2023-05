Ceny paliw w Polsce. Roczna różnica to prawie 3 zł/l

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego opublikowała raport za 2022 r. W publikacji czytamy, że światowy rynek paliwowy działa na zasadzie naczyń połączonych. Oznacza to, że zmiany na nim zachodzące dotykają w podobnym stopniu wszystkie kraje. W Polsce obserwowano to w poziomach cen w hurcie i na stacjach paliw.

2022 r. przyniósł nowe rekordy cenowe na rynku paliw

- Po krótkim okresie spadku w końcówce stycznia i na początku lutego ceny wystrzeliły po ataku Rosji na Ukrainę. Szybko trzeba było się przyzwyczajać do cen znacznie przekraczających 5, 6 a nawet 7 zł/l i to niezależnie czy była to benzyna 95, czy olej napędowy. Mocno wzrosły też ceny autogazu, osiągając nowe rekordy. Na tak wysokich poziomach ceny oleju napędowego pozostały do końca roku, a ceny benzyny 95 i autogazu lekko się obniżały. Dla autogazu od kwietnia, dla benzyny 95 od lipca. Ceny były wysokie pomimo obowiązywania tarcz antyinflacyjnych obniżających opodatkowanie paliw. Kupno oleju napędowego było przez praktycznie cały rok droższe od zakupu benzyny 95, przy czym na początku roku różnica ceny wynosiła zaledwie 4 gr/l, a na końcu roku było to 1,13 zł/l. Różnica zaczęła wyraźnie wzrastać od początku sierpnia. Rekord średniej ceny krajowej oleju napędowego to 8,08 zł/l osiągnięty w połowie października, a benzyny 95 to 7,95 zł/l na początku czerwca - czytamy w raporcie POPIHN.

Prawie 3 zł różnicy na litrze benzyny

W omawianym 2022 r. widełki cenowe dla benzyny 95 obejmowały zakres między 5,19 a 7,95 zł/litr Dla oleju napędowego ten przedział wynosił od 5,28

do 8,08 zł/litr. Tym samym, różnica pomiędzy najniższą a najwyższą ceną obu gatunków paliw w ciągu roku wyniosła około 2,8 zł/l.

Główny element wpływający na wysokość ceny w naszym obszarze geograficznym – średnie roczne notowania ropy naftowej gatunku Brent – przekroczył poziom 101 USD/bbl, co wyniosło o 43% więcej niż średnio w 2021 r.

Paliwo najdroższe w mazowieckim

- Normą stało się już utrzymywanie zróżnicowanych cen między niektórymi rejonami kraju w sezonach wakacyjnych czy weekendowych wyjazdów oraz w zależności od kategorii drogi, przy której stacja się znajduje. Województwami, gdzie kupowano najdroższe paliwa były w 2022 r. – podobnie, jak w latach poprzednich – mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie i zachodniopomorskie. Nieco podniesiono ceny na stacjach wzdłuż ściany wschodniej w związku z ograniczeniami przywozu paliw z Białorusi i wzmożonym ruchem powodowanym zaopatrzeniem rynku ukraińskiego i samochodów uchodźców poruszających się do i z Polski - podano.

Wysokie marże na paliwach

W raporcie czytamy, że fakt wysokiej marży tłumaczony był przez sektor chęcią uniknięcia szoku cenowego i załamania rynku po likwidacji ulg tarcz antyinflacyjnych od 1 stycznia 2023 r. W końcówce 2022 r. detaliczna średnia cena krajowa benzyny 95 była o 11%, a oleju napędowego o 4% niższa od średniej ceny dla całego analizowanego rynku 27 państw europejskich.

To, w stosunku do grudnia 2021 r., różnica mniejsza o 7 punktów procentowych dla benzyny 95 i o 8 punktów procentowych dla oleju napędowego. Krajowe ceny netto (bez podatków) – w przeliczeniu na euro – benzyny 95 na koniec grudnia 2022 r. były wyższe od średniej europejskiej o 22%, a oleju napędowego o 20%.

Ile podatku w cenie paliwa?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że ze wszystkich krajów europejskich udział podatków w cenie benzyny 95 nie przekraczał poziomu 50% ceny detalicznej jedynie w 12 państwach – w tym w Polsce, a to o 5 więcej

niż przed rokiem. Średni udział podatków w cenie benzyny zmniejszył się w grudniu 2022 r. do poziomu 50,5% z 54,2% w grudniu 2021 r.