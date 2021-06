Ceny pieczywa mogą wzrosnąć

Zdaniem branży piekarniczej nie trzeba się martwić, że w związku ze wzmożonym eksportem zbóż zabraknie nam pieczywa. Jego cena pójdzie natomiast w górę – nie tylko z powodu kosztów surowca.

– Słychać u dostawców mąki, że zaczyna brakować ziarna, szczególnie żyta. Mamy jednak już połowę czerwca i do pierwszych zbiorów na południu Europy już bardzo blisko, więc myślę, że mąki nie zabraknie. Nie trzeba się martwić – uspokaja Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Braków mąki nie odczuwa na razie także Bartek Rychcik, prezes Enata Bread.

– Zarówno grupa ENATA BREAD, jak i współpracujący z nami młyn „Mąka Łowicka" nie odczuwamy braków czy trudności z dostępnością zbóż. Żniwa będą takie same lub lepsze w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak nieco opóźnione z uwagi na pogodę. Ceny zbóż rosną do poziomów ze stycznia. To jest już około 30 procent rok do roku. Widzimy w tym działania spekulacyjne, które ewentualna interwencja mogłaby zatrzymać. Ceny zbóż, a co za tym idzie mąk, nie stanowią dla nas największego kłopotu. Najbardziej dokuczliwe są rosnące koszty energii i pracy – wskazuje.



Na rosnące koszty wskazuje również Waldemar Topolski, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa. SPP popiera działania zwiększą dostępność surowców na rynku.

– Popieramy wszelkie działania, które zwiększą dostępność surowców na rynku. Pomimo spodziewanych dużych zbiorów, ceny są o 15-30% większe niż przed rokiem i to już przy kontraktach na nowe zbiory. Na razie, na całe szczęście, trudno obawiać się braków ziarna, niemniej wszyscy musimy się przyzwyczaić do dużo wyższych cen za nasz ulubiony chleb czy grahamkę. Warto przy tym dodać, że i tak należymy do krajów z najtańszymi produktami piekarniczymi w Unii Europejskiej. Na poziom cen pieczywa wpływa także wzrost o kilkadziesiąt procent cen opakowań, oleju, cukru czy też energii lub usług – precyzuje.

