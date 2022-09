Ceny prądu dla małych firm - w 2023 r. będą płacić tyle co obecnie?

Grupa posłów klubu Koalicja Polska wniosła do sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Dokument dotyczy zamrożenia cen energii dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

W treści czytamy : " Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2022 r. dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustalone przez to przedsiębiorstwo na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców końcowych będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).

2. Przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną przysługuje rekompensata z tytułu obowiązku sprzedaży energii elektrycznej po cenach lub stawkach opłat za energię elektryczną określonych w ust. 1 z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny."

Posłowie uzasadniają: Drastyczne podwyżki cen prądu są szczególnie odczuwalne przez przedsiębiorców, którzy nie podlegają tak jak gospodarstwa domowe ochronie prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Regulator prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok, wyliczonych i przedłożonych przez spółki dystrybucyjne i tzw. sprzedawców z urzędu.

Jak wskazuje prezes URE: „Trudno dziś przesądzić, jaki rząd wielkości będziemy ostatecznie mogli uznać za uzasadniony. Według naszych wyliczeń z maja wzrost kosztów wynikający z cen energii na rynku hurtowym wyniósł co najmniej 50 procent. Trudno powiedzieć, jakie będą ceny energii na rynku hurtowym w pozostałej części roku – a tym samym, czy ich wzrost spowoduje wzrost taryfy do poziomu np. 80 procent.” Należy pamiętać, że komunikat dotyczył gospodarstw domowych, co może wskazywać, że podwyżki dla przedsiębiorców będą wyższe.

Rachunki za prąd będą uniemożliwiać działalność polskich przedsiębiorców

Ceny energii na giełdach nie pozostawiają wątpliwości, że przy braku wsparcia ze strony państwa rachunki za prąd będą uniemożliwiać działalność polskich przedsiębiorców. Należy wskazać, że cena rozliczeniowa na czwarty kwartał tego roku wyniosła 1757 zł/MWh. Dostawy w godzinach szczytowego zapotrzebowania w czwartym kwartale wyceniono na 1968 zł/MWh. Natomiast taryfy po jakich spółki energetyczne sprzedają dziś prąd gospodarstwom domowych wynoszą ok 413 zł/MWh, co stanowi niespełna 25% obecnych rynkowych cen.