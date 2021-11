Ceny tłuszczu idą w górę. Jakie ceny masła w Auchan i Carrefour?

Jak pokazuje Koszyk cenowy portalu dlahandlu.pl, w okresie od końca września do połowy października 2021 roku w sklepach stacjonarnych cena masła wynosiła od 4,48 zł za kostkę 200 g do 6,39 zł za kostkę. W połowie listopada w sklepach internetowych ten sam produkt kosztował od 4,35 zł do 6,49 zł.