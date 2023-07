Ceny warzyw i owoców na targowiskach miejskich zaskakują. Taniej niż w sklepach?

Sezon świeżych owoców i warzyw jest w pełni. W tej porze roku, bardziej niż kiedykolwiek, wybieramy świeże owoce, warzywa jako przekąskę, deser lub nawet na śniadanie. Niestety, ci, którzy nie mają własnego ogródka lub działki, muszą polegać na sklepach spożywczych lub miejskich targowiskach. Jak to się przekłada na ceny? Gdzie bardziej opłaca się kupować owoce i warzywa w tym roku?

Ceny borówek i porzeczek

Sezon świeżych owoców jest w pełnym rozkwicie. W tym roku kilogram polskiej borówki kosztuje 35 zł. Czerwona porzeczka na targowisku miejskim jest dostępna za około 12 zł za kilogram, a czarna porzeczka za 20 zł za kilogram.

Ceny warzyw na targowiskach miejskich zaskakują. Czy jest taniej niż w sklepach?, fot. dlahandlu.pl

Kurki po 50 zł za kilogram. Za to pomidory tańsze na targowisku

Tegoroczny sezon nie sprzyja grzybiarzom. Duża susza przekłada się na brak grzybów w lesie, co skutkuje wysokimi cenami sprzedaży. Za kilogram kurtek w tym roku na miejskim targowisku trzeba zapłacić co najmniej 50 zł. Fani bobu natomiast mogą go znaleźć za około 6 zł za opakowanie. Pomidory malinowe są dostępne w przedziale cenowym od 5,5 do 7 zł za kilogram. W porównaniu do popularnych sklepów, cena pomidorów jest znacznie niższa, ponieważ tam kosztują one od 7 zł do nawet 12 zł za kilogram.

Ceny jagód

Tegoroczne lato nie sprzyja obfitości runa leśnego. Susza dotyka również krzaczków jagód, co powoduje znaczny wzrost cen. Na warszawskim targowisku za kilogram jagód trzeba się liczyć z kosztem od 30 do 45 zł. Warto zauważyć, że cena ta może się różnić między handlarzami.

Natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku agrestu. Jego amatorzy zapłacą podobną cenę, która oscyluje wokół 15 zł za kilogram.

Truskawki, w zależności od odmiany, kosztują od 9 zł do 15 zł za kilogram.

Czereśnie po 14 zł za kilogram

Cena czereśni znacząco spadła w porównaniu z tymi, z jakimi konsumenci musieli się zmierzyć przed oficjalnym sezonem tego owocu. Obecnie za kilogram czereśni zapłacimy około 14 zł.

Kalafiory są bardziej przystępne cenowo. Za sztukę kalafiora trzeba zapłacić około 7,5 zł.

Jeśli chodzi o ogórki gruntowe, ich cena kształtuje się na poziomie 5,9 zł za kilogram.

Cena wiśni taka jak czereśni

Kobiałeczka malin jest dostępna za 10 zł. To lepsza cena niż w sklepach i może ucieszyć miłośników soczystych malin. Jeśli chodzi o nektarynki, ich cena wynosi około 16 zł za kilogram. Wiśnie można nabyć za ok. 15 zł za kilogram. Natomiast jabłka odmiany champion są dostępne za 4 zł za kilogram.

Ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności od miasta oraz miejsca, gdzie się zaopatrujemy w owocowo-warzywne zakupy.