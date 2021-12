Ceny żywności na święta będą wyższe o 7 proc. Drób i mąka drożeją najmocniej

Rosnące ceny żywności to jeden z czynników przyczyniających się do najwyższej od ponad dwudziestu lat inflacji w Polsce.

Duża część wzrostów cen żywności ma swoje źródło w czynnikach międzynarodowych.

Żywność na święta droższa niż rok temu

W okresie bożonarodzeniowym ceny żywności i napojów bezalkoholowych będą o ok. 7 proc. wyższe niż przed rokiem – wynika z analizy Banku BNP Paribas. Na przestrzeni kończącego się roku, najbardziej podrożały produkty używane do wypieków pieczywa i ciast, a także mięso drobiowe. Wśród niewielu produktów, których obecne ceny są podobne do ubiegłorocznych, znajdują się owoce oraz wieprzowina.

- W związku z czwartą falą pandemii COVID-19, święta w 2021 r. w niektórych aspektach będą przypominały te sprzed roku – w wielu domach kolacje wigilijne będą odbywały się w mniejszym gronie niż zazwyczaj, a dużą część prezentów zamówimy online. Natomiast w związku z powszechnym dostępem do szczepień oraz łagodniejszymi niż przed rokiem obostrzeniami, częściej będziemy wybierać się do sklepów i centrów handlowych. Tym, co tegoroczne święta odróżni od poprzednich, będzie również najpewniej jeden z głównych tematów, które pojawią się przy świątecznym stole – czyli inflacja, która w 2021 r. odnotowała wzrost o skali niespotykanej w ostatnich latach – mówi Jakub Czugała, analityk Sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas.

Ceny żywności napędzają inflację

W listopadzie według szacunków GUS przeciętny wzrost cen w gospodarce wyniósł 7,7 proc. w ujęciu rocznym (to najwyższy poziom w XXI wieku). Dla porównania, w ubiegłym roku w grudniu inflacja rok do roku była ponad trzykrotnie niższa i wynosiła 2,4 proc. Największe wzrosty w ostatnich miesiącach odnotowywały ceny paliw, jednak wysoką inflację obserwujemy w przypadku zdecydowanej większości dóbr konsumpcyjnych.

Jedną z najszybciej rosnących kategorii jest żywność i napoje bezalkoholowe, której ceny w listopadzie były o 6,4 proc. wyższe niż dwanaście miesięcy wcześniej. W grudniu wzrost może być jeszcze wyższy i przekroczyć 7 proc.

Inflacja cen żywności jest znacznie wyższa niż inflacja bazowa (inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, charakteryzujących się dużymi wahaniami, często zależnymi od czynników globalnych), która według październikowych danych NBP wyniosła 4,5 proc.

Co podrożeje najbardziej?