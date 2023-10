Chipsy pełne szkodliwych substancji. Testu nie zdały m.in. PepsiCo, Lidl, Kaufland i Aldi

Öko-Test zbadał Chipsy PepsiCo, Intersnack, Alnatura, Dennree, a także marek własnych sieci Lidl, Aldi, Kaufland, Rewe, Netto, Edeka i in. Wykazał, że 20 chipsów ziemniaczanych ma pięć głównych problemów związanych z zawartością takich zanieczyszczeń, jak akrylamid, składniki olejów mineralnych, estry glicydowych kwasów tłuszczowych, glikoalkaloidy, pestycydy.

Za dużo akrylamidu w chipach

Laboratorium stwierdziło zawartość akrylamidu w ośmiu produktach. W doświadczeniach na zwierzętach wykazano, że substancja ta jest rakotwórcza. Chociaż żaden zweryfikowany produkt nie jest wolny od akrylamidu, konwencjonalni producenci lepiej radzą sobie z tym problemem niż bio.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że stosowanie inhibitorów zarazków jest zabronione w rolnictwie ekologicznym. Aby móc przechowywać ziemniaki przez długi czas, niezbędne są temperatury od dwóch do czterech stopni Celsjusza. Jednak zimne środowisko powoduje, że cukry, jak glukoza lub fruktoza, gromadzą się w bulwie. Te z kolei mogą przyczyniać się do powstawania wyższych poziomów akrylamidu podczas smażenia.

„Trudne warunki przechowywania ziemniaków ekologicznych nie mogą jednak być wymówką dla faktu, że niektóre chipsy ekologiczne przekraczają nawet obecne wartości zalecane przez UE dla chipsów ziemniaczanych” – zwraca uwagę Öko-Test.

Składniki oleju mineralnego

Laboratorium wykryło również komponenty oleju mineralnego w chipsach. Napotkało głównie nasycone węglowodory olejów mineralnych (analogi MOSH/MOSH). W nadmiarze gromadzą się one w organizmie.

„Szczególnie irytujące jest to, że trzy rodzaje chipsów organicznych zawierają również bardziej problematyczne węglowodory aromatycznych olejów mineralnych (MOAH), które mogą zawierać związki rakotwórcze Uważamy, że ani analogi MOSH/MOSH, ani MOAH nie powinny znajdować się w chipach. Producenci żywności muszą zająć się problemem, zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i je wyeliminować” – informują w raporcie testerzy.

Estry glicydowe kwasów tłuszczowych

Związki te znaleziono w czterech produktach ekologicznych. Jest to niebezpieczne, ponieważ w organizmie mogą zostać one przekształcone w glicydol, który jest rakotwórczy i mutagenny.

Estry kwasów tłuszczowych należą do zanieczyszczeń powstających w procesie produkcyjnym, zwłaszcza podczas rafinacji olejów i tłuszczów roślinnych.

„Uderzające jest to, że zanieczyszczenia częściej występują w dużych ilościach w produktach ekologicznych. Dostawcy muszą wprowadzić wiele ulepszeń, jeśli chodzi o kontrolę jakości” – stwierdza raport.

W konsekwencji wymioty, biegunka lub nudności

Lista problemów z chipami jest długa. Ziemniaki mogą zawierać glikoalkaloidy, jak solanina lub chakonina. Możliwe konsekwencje to nudności, wymioty lub biegunka. Dlatego glikoalkaloidy nie powinny znajdować się w dużych ilościach w chipsach.

„W teście poziom tych związków określono jako "podwyższony". Producenci powinni potraktować to jako okazję do przeglądu swoich procesów produkcyjnych. Odmiana, dojrzałość i warunki przechowywania ziemniaków mogą wpływać na poziom tych substancji” - podkreśla Öko-Test.