Co 4. Polak wyda na wielkanocne zakupy spożywcze od 501 do 1000 zł

Co czwarty ankietowany w badaniu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023” przyznał, że w tym roku zamierza przeznaczyć na wielkanocne jedzenie od 501 do 1000 zł. W tej grupie znalazło się najwięcej panów (32 proc. w porównaniu do 23 proc. kobiet) oraz osób pochodzących ze wsi i z małych miast do 50 tys. mieszkańców (kolejno 32 i 29 proc. w porównaniu do 19 proc. ankietowanych z metropolii jak Warszawa czy Kraków). Co może zaskoczyć, najwięcej na świąteczne zakupy spożywcze zamierzają przeznaczyć młodzi w wieku od 18 do 29 lat (39 proc.), co może świadczyć o tym, że wielu z nich planuje zaprosić rodzinę do siebie lub wesprzeć rodziców i dziadków w zakupie ciągle drożejącego jedzenia.

- Na drugim miejscu, wśród wskazań ogółu ankietowanych, znalazła się kwota w przedziale od 301 do 500 zł (24 proc.) – komentuje Magdalena Grzelak, rzecznik prasowy z Santander Consumer Banku. – Taką kwotę na wielkanocne zakupy spożywcze wyda więcej kobiet niż mężczyzn (30 proc. w porównaniu do 18 proc.), 34 proc. 30-39 latków i 37 proc. mieszkańców metropolii powyżej 250 tys. osób. Co ciekawe, jest to budżet, który na Wielkanoc przeznaczy najwięcej osób zarabiających mniej niż 2 000 zł na rękę (36 proc.), co dobrze obrazuje postępujący wzrost cen.

Co szósty Polak wyda na świąteczne zakupy spożywcze od 201 do 300 zł (18 proc.). Odpowiadały tak najczęściej panie (24 proc. w zestawieniu z 10 proc. z grupy panów) oraz seniorzy powyżej 60 roku życia (27 proc.). Często tę odpowiedź wskazywali również mieszkańcy wsi i osoby z dochodem od 2 000 do 2 999 zł netto (kolejno 22 i 33 proc.). Co jedenasty respondent (9 proc.) wyda na świąteczne jedzenie od 101 do 200 zł. W tej grupie znalazło się 14 proc. seniorów, 16 proc. mieszkańców małych miast do 50 tys. osób oraz 13 proc. z najmniejszych dochodem do 1 999 zł netto.

Wydatki na świąteczne zakupy spożywcze rosną

W porównaniu do zeszłorocznej, wiosennej edycji badania Santander Consumer Banku, gdzie również zapytano Polaków o to, ile zamierzają przeznaczyć na wielkanocne zakupy spożywcze, można zaobserwować wpływ wzrostu cen na plany ankietowanych. W 2022 r. kwotę od 501 do 1000 zł zamierzało przeznaczyć 23 proc. badanych, o 4 punkty procentowe mniej niż w 2023 r. Aktualnie zmalała również liczba respondentów, która może przeznaczyć na świąteczne jedzenie od 301 do 500 zł (obecnie 24 proc. w porównaniu do 29 proc. w 2022 roku). W 2023 r. spadek zaliczył również odsetek tych, których wielkanocne jedzenie kosztować będzie do 200 zł. Obecnie wynosi on 12 proc., natomiast w 2022 r. taką sumę deklarowało 18 proc. ankietowanych.

- Od wielu miesięcy zmagamy się ze wzrostem cen, który wpływa na nasze możliwości konsumpcyjne – komentuje Ewa Cegielska, kierownik zespołu Produktów Gotówkowych z Santander Consumer Banku. – W takiej sytuacji warto pamiętać o produktach bankowych, które mogą pomóc w zachowaniu stabilności domowego budżetu. Jednym z nich jest np. kredyt gotówkowy równoratka dostępny w Santander Consumer Banku. Ten produkt to gwarancja okrągłej, stałej raty bez względu na okoliczności. Klient płaci dokładnie tyle, ile ustalił przed zaciągnięciem zobowiązania, a spłata zawsze jest rozłożona na okres 42 miesięcy. Warto zwrócić uwagę również na kartę ratalną, dzięki której możemy kupić wszystko, czego potrzebujemy w wybranym miejscu, a później spłacić w równych miesięcznych kwotach ustalanych na starcie zobowiązania.