Co będziemy pili latem? Miniej alkoholu, mniej cukru, kawy na bazie roślinnych zamienników

Alkopopy i koktajle czy napoje niskoprocentowe i bezalkoholowe

Krynica Vitamin odnotowuje w tym sezonie wzrost zainteresowania napojami spirytusowymi oraz ich bezalkoholowymi wersjami, czyli moktajlami. W Polsce obserwujemy powrót do korzeni – to napoje o smaku kwaśnego jabłka, mirabelki, rabarbaru czy właśnie pigwy. W świecie rosnącą popularnością cieszą się produkty o egzotycznych smakach, inspirowane mango, marakują, dragon fruit czy japońskim yuzu. W odpowiedzi Krynica Vitamin stworzyła napój z zawartością alkoholu 4,5% o smaku pigwy i yuzu, uzupełniony ekstraktem z nasion konopi.

- Napoje z kilkuprocentową zawartością alkoholu kojarzą się z wakacjami, podróżami, zabawą do białego rana. Postawiliśmy na połączenie tradycyjnej polskiej pigwy z japońską egzotyką, czyli yuzu wzmocnione wyciągiem z nasion konopi siewnych - mówi Katarzyna Kardas, główny technolog Krynicy Vitamin.

Na fali zastępowania trunkowych wysokoprocentowych niższymi zawartościami rośnie popularność bezalkoholowych odpowiedników znanych koktajli, jak mojito, whisky&cola czy aperol spritz. Brak alkoholu został uzupełniony aromatami, imitującymi smak poszczególnych alkoholi.

Unijny rynek napojów spirytusowych o niskiej lub zerowej zawartości alkoholu jest szacowany na ok. 170 mln euro, a w latach 2019-2021 rósł rocznie o 18 proc. Prognozy dla tej kategorii są obiecujące. Na największych rynkach UE w ciągu najbliższych lat spodziewany jest wzrost udziału bezalkoholowych napojów spirytusowych w porównaniu do ich alkoholowych odpowiedników. Propozycją Krynicy Vitamin jest moktajl gin&tonic, który jest bezalkoholowym drinkiem.

- Na naszych oczach zmienia się model konsumpcji alkoholu w Polsce, coraz mniej statystycznie pijemy alkoholu, coraz popularniejszy jest trend picia koktajli bezalkoholowych. Tego typu napoje są też popularne w krajach arabskich, ze względu na aspekty religijne – dodaje Katarzyna Kardas.

Napoje gazowane z obniżoną lub zerową zawartością cukru

Konsument coraz częściej stawia na zdrowy i aktywny tryb życia. Biały cukier jest zastępowany bezkalorycznymi substancjami słodzącymi. Krynica Vitamin proponuje na lato m.in. napój pomarańczowy, który w składzie ma 20-procentowy udział soku. Według danych rynkowych i badań opinii, napoje gazowane znajdują się w TOP-5 napojów w sezonie wiosenno-letnim Polek i Polaków.

- Wprowadzenie opłaty cukrowej w Polsce wymusiło przyspieszenie trendu obniżania zawartości cukru, a jednocześnie udowodniło, że produkt o jego niższej zawartości, uzupełniony substancjami słodzącymi lub substancjami potęgującymi odczucie słodkości, może być tak samo smaczny, a jednocześnie mniej kaloryczny – ocenia Katarzyna Kardas.

Konsument coraz częściej szuka produktów nie tylko bez cukru, ale też bez substancji słodzących. Krynica Vitamin proponuje napoje gazowane z naturalnymi aromatami i dodatkiem soków. Jedną z propozycji na lato 2023 jest napój gazowany o smaku marakui, z dodatkiem 16 mg kofeiny na 100 ml produktu. - Rośnie grono osób, ograniczających spożycie kalorii, ale też szukających ciekawych doznań smakowych. Ten napój ma tzw. czystą etykietę, zawiera 6 kalorii i nawadnia w upalne dni – mówi Katarzyna Kardas.

Kawy na bazie roślinnych zamienników mleka

Produkty z kategorii RTD (Ready-To-Drink) Coffee są popularne w różnych odsłonach, takich jak połączenie espresso z lemoniadą, napoje kawowe na mleku bez laktozy, a także kawy z napojami roślinnymi. Propozycją Krynicy Vitamin na lato 2023 jest napój kawowo-owsiany z kardamonem.

- Stale rośnie liczba konsumentów, którzy lubią teksturę kawy z mlekiem, ale mają nietolerancję laktozy lub są weganami. Dlatego tradycyjne mleko zastąpiliśmy bazą owsianą. Dodaliśmy bardzo wyczuwalną nutę kardamonu, która nadaje napojowi delikatnej słodyczy. W puszce 250 ml jest 60 mg kofeiny, to prawie tyle, ile ma przeciętna filiżanka kawy – dodaje Katarzyna Kardas.



Krynica Vitamin od 30 lat wspótworzy rynek napojowy w Polsce. Produkty spółki są obecne na 20. rynkach zagranicznych.