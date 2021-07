Co czwarta mała i średnia firma oczekuje, że jej branża rozwinie się dzięki COVID

Prawie co czwarty przedsiębiorca uważa, że jego branża rozwinie się dzięki COVID. fot. unsplash.com

33 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja w ich branży poprawi się. To zbliżony wynik do poprzedniego pomiaru (32 proc.) i jeden z najwyższych od początku realizacji badania. Co ciekawe, po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24 proc.) ocenia, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią COVID-19. We wcześniejszych pomiarach wynik oscylował na poziomie kilku procent – wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL od początku pandemii.

Po raz pierwszy tak liczna grupa ocenia pozytywnie skutki obecnego kryzysu.

45 proc. firm produkcyjnych uważa, że pandemia pomoże rozwinąć się ich branżom.

Największy pesymizm dotyczący wpływu pandemii COVID-19 wykazują przedstawiciele HoReCa.

- Firmy MŚP już oswoiły się z faktem, że koronawirus i trudna sytuacja przez niego spowodowana są z nimi na co dzień. To przekłada się na coraz mniej negatywne oceny sytuacji oraz bardziej optymistyczne prognozy. Widać to w szczególności w opiniach przedsiębiorców na temat wpływu pandemii na kondycję branży, w której działają. Po raz pierwszy odkąd realizujemy Barometr COVID-19 tak liczna grupa wypowiedziała się optymistycznie o skutkach obecnego kryzysu. Prawie co czwarty przedsiębiorca uważa, że jego branża rozwinie się, podczas gdy w poprzednich pomiarach tego zdania było zaledwie kilka procent zapytanych. Co więcej, zdecydowanie mniej firm wskazuje na upadki działalności, a więcej na neutralny charakter epidemii. Biorąc pod uwagę wszystkie osiem edycji naszego covidowego pomiaru nastrojów w sektorze MŚP podtrzymujemy tezę, że koniec dekoniunktury wśród mikro, małych i średnich firm jest bliski – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Pandemia ciągnie w górę produkcję

Z badania EFL wynika, że jedynie 22 proc. firm ocenia, że w związku z pandemią COVID-19 dojdzie do zamykania działalności firm. W II kwartale tego zdania było 38 proc. zapytanych. 39 proc. firm jest zdania, że pandemia nie spowoduje istotnych zmian w branży, o 10 p.p. mniej niż kwartał wcześniej.

Największy optymizm panuje w produkcji i budownictwie. Aż 45 proc. firm produkcyjnych i 30 proc. budowlanych uważa, że pandemia pomoże rozwinąć się ich branżom. To zdecydowany wzrost w porównaniu do pomiaru z II kwartału, w którym takie zdanie wyraziło 16 proc. przedstawicieli produkcji i 8 proc. budownictwa.

Największy pesymizm dotyczący wpływu pandemii COVID-19 wykazują – tak jak poprzednio – przedstawiciele HoReCa. Zdecydowana większość respondentów (tyle samo, co w II kwartale – blisko 85 proc.) uważa, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczych.

Bez huraoptymizmu, ale stabilnie