Co czwarty Polak wydaje "na życie" wszystko co zarobi

Pandemia odbiła się na zasobności naszych portfeli. Prawie połowa z nas przyznała, że w ostatnim roku trafiało do nich mniej pieniędzy. Znacznie powiększyła się grupa osób, która na bieżące potrzeby wydaje wszystko, co zarobi.

Prawie połowa z nas odczuła pogorszenie sytuacji finansowej w trakcie pandemii lub się go spodziewa.

Ostatnie miesiące zmieniły nasze zwyczaje i spowodowały, że baczniej przyglądamy się naszym wydatkom.

Takie wnioski płyną z badania "Zdrowie finansowe Polaków" przeprowadzonego przez Fundację Think! i ING Bank Śląski.

Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku zwiększyła się grupa osób, która wszystkie dostępne środki finansowe przeznacza na bieżące potrzeby. Obecnie to 26 proc. badanych, przed pandemią - 20 proc. Jednocześnie urosła liczba osób, które deklarują regularne oszczędzanie bez względu na bieżące zobowiązania. Przed pandemią systematycznie odkładał co czwarty badany, obecnie prawie 4 na 10.

Pandemia spowodowała też, że rozważniej podchodzimy do wydawania pieniędzy. "Kupuję po prostu to, czego potrzebuję, bez planowania" - przed pandemią takie podejście miało 80 proc. z nas. Podczas pandemii już prawie 30 proc. badanych przykłada dużą wagę do planowania zakupów. Wyraźnie widać, że kupujemy mniej kompulsywnie. 61 proc. badanych przyznało, że woli poczekać z zakupami, jeśli może mieć z tego korzyści. Przed pandemią takie nastawienie deklarowało 34 proc. społeczeństwa.

- Biorąc pod uwagę fakt, że prawie połowa z nas odczuła pogorszenie sytuacji finansowej w czasie pandemii, strategia ‘tu i teraz’, bez myślenia o tym, jak zabezpieczyć się na przyszłość – na przykład poprzez oszczędzanie, przekwalifikowanie się czy poszukanie dodatkowych źródeł dochodu - nie jest niestety dobrym znakiem. W czasach niepewności dobrze jest bowiem podjąć działania wyprzedzające, zadbać o ‘poduszkę finansową’ poprzez na przykład odkładanie części dochodów na przyszłość i generalnie zwiększyć kontrolę nad finansami osobistymi - mówi Anna Bichta, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!

więcej na pulshr.pl