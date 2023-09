Co drugi kierowca żałuje, że przesiadł się na e-auto

Rząd federalny w Niemczech chce do 2030 roku wypuścić na drogi 15 mln samochodów elektrycznych. Jeśli wszystko będzie szło tak wolno, jak do tej pory, plan nie ma szans na realizację – donosi faz.net. Co drugi Niemiec żałuje bowiem, że zdecydował się na zakup samochodu elektrycznego. Dlaczego?

Powodem są wysokie ceny prądu

Kierowcy samochodów elektrycznych często chcą przyczyniać się do poprawy stanu środowiska. Jednak przy zakupie czy leasingu wiele osób najwyraźniej nie zwracało uwagi na koszty eksploatacji. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii YouGov na zlecenie firmy Monta, dostawcy oprogramowania dla stacji ładowania.

Jak podaje portal ecomento.de, 53 proc. Niemców żałuje zakupu za gotówkę lub w leasingu swojego samochodu elektrycznego. Głównym powodem niezadowolenia są rosnące ceny prądu. To z kolei zniechęca tych, którzy zastanawiają się nad zakupem e-auta. Co czwarty respondent początkowo chce się bez niego obejść ze względu na obawy związane z kryzysem energetycznym.

Energia elektryczna jest zbyt drga

Każdy, kto ładuje baterię pojazdu elektrycznego w domu, dowie się, jaki jest rzeczywisty koszt, dopiero wtedy, gdy kilka miesięcy później otrzyma rachunek za prąd. W publicznych stacjach ładowania różne modele rozliczeń dostawców utrudniają przejrzystość kosztów. Ładowanie w publicznej stacji ładowania kosztuje od 40 do 80 centów za kWh, podczas gdy w domu kosztuje ok. 30 centów – wylicza hna.de.

Kolejny wynik badania: 41 proc. Niemców, którzy jeżdżą samochodem elektrycznym lub zastanawiają się nad jego kupnem albo leasingiem, posiada własny system wytwarzania energii odnawialnej. Około 25 proc. posiada system fotowoltaiczny, gdyż ładowanie energią słoneczną znacznie tańsze.

Ładowanie powinno być łatwe i przejrzyste

Ogólnie rzecz biorąc, Eksperci uznają wyniki ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii YouGov na zlecenie firmy Monta za niepokojące.

- To alarmujący sygnał, że połowa Niemców żałuje zakupu samochodu. Aby przejście na elektromobilność zakończyło się sukcesem, samochód elektryczny musi być opłacalny ekologicznie i ekonomicznie. Wymaga to nieskomplikowanych, przejrzystych rozwiązań. Z jednej strony obejmuje to promocję i rozbudowę prywatnej infrastruktury ładowania, aby więcej osób mogło ładować auta w domu. Ale ładowanie i wszystko, co się z nim wiąże, musi również być tak proste, jak tankowanie na stacji benzynowej – zauważa cytowany przez hna.de Max Scherer, dyrektor operacyjny Monta.

Według Leadersnet.de, YouGov przeprowadził ankietę wśród 6747 obywateli w wieku 18 lat i starszych. Badanie metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przeprowadzono w dniach 6-17 marca 2023 roku. Jednak od tego czasu ceny energii elektrycznej spadły.