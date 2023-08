Co najmniej 3,6 mln Polaków dostanie w 2024 r. wyższe pensje

18 sierpnia opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej. Zgodnie z projektem, od stycznia minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4.242 zł z 3.600 zł, a od lipca do 4.300 zł.

Minimalna krajowa w 2024 r. to 4271 zł

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2023 r.

Jak rząd ustala płacę minimalną?

Minimalna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, tj.:

− zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2023 r. o prognozowany na 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6 %.,

− zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (114,4%) a prognozowanym (2,8 %) wzrostem cen w 2022 r.

Relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę do prognozowanego na 2024 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (7794 zł) wynosi od 1 stycznia 2024 r. 54,4 %, a od 1 lipca 2024 r. – 55,2%. Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów rodzin pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia.

W większości państw członkowskich UE ustalanie wysokości ustawowego wynagrodzenia minimalnego nie następuje w sposób automatyczny i odbywa się najczęściej po konsultacji z partnerami społecznymi lub po zasięgnięciu opinii organów eksperckich lub doradczych. W przypadku 6 państw członkowskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Malty, Słowenii) wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana z zastosowaniem mechanizmu automatycznej indeksacji, tj. dostosowanie wzrostu ustawowego wynagrodzenia minimalnego następuje automatycznie po spełnieniu określonych warunków (np. wzrost inflacji).

Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy

Polska oraz świat znalazły się na ścieżce spowolnienia gospodarczego. Mimo tego w Polsce rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie. Prognozy przewidują jedynie jej nieznaczny wzrost. Odradzające się po pandemii Covid-19 światowe gospodarki musiały radzić sobie z rosnącą, a później utrzymującą się na wysokim poziomie, inflacją. Przyczyną tego były wciąż nieodbudowane łańcuchy dostaw, oraz szoki podażowe (głównie na rynkach surowców energetycznych i żywnościowych). Dodatkowy kryzys spowodowała, wciąż trwająca, wojna na Ukrainie, rozpoczęta rosyjską inwazją w lutym 2022 r., która spotęgowała (szczególnie w naszym regionie) tendencje proinflacyjne. Natomiast inflacja stopniowo wyhamowuje, i ten trend ma być utrzymany w 2024 r.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia może prowadzić do spłaszczenia struktury wynagrodzeń. Co z motywacją pracowników?

- Podwyżka minimalnego wynagrodzenia, pozwoli najmniej zarabiającym utrzymać siłę nabywczą swoich dochodów. Ma to szczególne znaczenie w okresie podwyższonej inflacji, która w największym stopniu dotyka osoby o najniższych dochodach. Ustawowa płaca minimalna gwarantuje każdemu pracownikowi godne zarobki. Adekwatne podnoszenie stawki wynagrodzenia minimalnego stanowi ważny instrument przeciwdziałaniu ryzyku popadnięcia w ubóstwo przez pracowników najniżej opłacanych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia może prowadzić do spłaszczenia struktury wynagrodzeń. Spłaszczenie wynagrodzeń oznacza zmniejszenie różnic pomiędzy wynagrodzeniami różnych grup pracowników, zwłaszcza tych

znajdujących się na niższych i średnich poziomach płac. Pracownicy o niskich zarobkach otrzymają wyższe płace, co poskutkuje zmniejszeniem różnic w zarobkach pomiędzy nimi a pracownikami o wyższych kwalifikacjach czy doświadczeniu. Natomiast różnice w wynagrodzeniach powinny odzwierciedlać różnice w umiejętnościach, wiedzy i odpowiedzialności. Może to niekorzystnie wpływać na poziom motywacji i zaangażowanie pracowników o wyższych kwalifikacjach - czytamy w dokumencie dotyczącym ocenie skutków nowych regulacji.

Płaca minimalna a sytuacja pracodawców

Podano, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do wzrostu popytu wewnętrznego. Będzie to miało korzystny wpływ na polską gospodarkę w momencie kiedy cała Europa mierzy się z wielowymiarowymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednak wzrost kosztów pracy może negatywnie wpływać na zyski przedsiębiorstw, co może ograniczać ich zdolność do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może podnieść koszty pracy na tyle, że niektórzy pracodawcy mogą zdecydować się na ograniczenia zatrudnienia, co może dotknąć przede wszystkim osoby o niskich kwalifikacjach. Z drugiej strony wysokie koszty pracy mogą być bodźcem dla przedsiębiorców do inwestowania w automatyzację i innowacyjne rozwiązania, co przyczyni się do wzrostu produktywności.