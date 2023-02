Co nas zachęca do zakupów stacjonarnych a co do internetowych? 

Wśród sieci sklepów, w których najczęściej korzystamy z promocji, liderem jest sieć Biedronka, a następnie Lidl oraz Rossmann.

Za najwygodniejsze źródło informacji o promocjach uznano aplikacje mobilne sklepów oraz gazetki promocyjne w wersji online.

Dzisiejsza sytuacja oraz oczekiwany dalszy wzrost cen zmuszają Polaków do oszczędzania.. Skutkuje to coraz większym zainteresowaniem wszelkiego rodzaju promocjami.

Oferty promocyjne wpływają na wybory produktów

Wśród produktów spożywczych, Polacy najczęściej poszukują promocji na kawę oraz herbatę (40% badanych aktywnie ich poszukuje), a następnie na produkty sypkie (30%). Na trzecim miejscu znalazły się słodycze oraz nabiał, dla których aktywne poszukiwanie promocji i korzystanie z nich deklaruje 28% Polaków.

Wśród produktów chemiczno-kosmetycznych, przede wszystkim szukamy promocji na środki do prania – 45% z nas aktywnie poszukuje takich promocji i korzysta z nich jak najczęściej. Zaraz za środkami do prania, najbardziej aktywnie szukamy ofert promocyjnych na artykuły higieniczne, środki czyszczące do domu oraz mydła i żele do kąpieli (41% i 38% badanych). To kategorie produktów, których zużywamy na co dzień najwięcej, a które jednocześnie zanotowały dość znaczące wzrosty cen w ostatnim czasie. To też w większości produkty pierwszej potrzeby, z których trudno byłoby zrezygnować lub zmniejszyć potrzebną nam ilość.

Spośród różnych mechanizmów promocji, najchętniej widziana jest na obniżka ceny (57%-73% wskazań zależnie od produktu). Wśród popularnych promocji znajdziemy również obniżenie ceny za drugi taki sam produkt oraz większą ilość produktu w takiej samej cenie. Z obu form najchętniej korzysta około 1/3 konsumentów, niezależnie od kategorii. Najmniej interesują nas oferty promocyjne polegające na dołączaniu prezentu do kupowanego produktu.

Wśród sieci sklepów, w których najczęściej korzystamy z promocji, niekwestionowanym liderem jest sieć Biedronka (55% ogółu badanych), a następnie Lidl (31%) oraz Rossmann (30%).

Polscy konsumenci dzielą się na dwie niemal równe grupy – tych, którzy częściej poszukują promocji aktywnie przeglądając asortyment i oferty pod tym kątem oraz tych, którzy zazwyczaj dowiadują się o promocjach „przez przypadek”. Gdy polscy konsumenci szukają promocji w sposób celowy, najczęściej sięgają wtedy do gazetek w wersji online (42% badanych), ewentualnie do gazetek w formie papierowej (37%). Ponad 1/3 konsumentów szuka informacji o promocjach również w aplikacjach mobilnych konkretnych sklepów.

Jeśli trafiamy na promocje przypadkowo, gazetki również są najważniejszym źródłem informacji, ale w tej sytuacji częściej zwracamy uwagę na etykiety na sklepowych półkach (39%), aplikacje mobilne sklepów (39%) oraz reklamy telewizyjne, które stanowią przypadkowe źródło wiedzy o promocjach dla 35% Polaków. Radko dowiadujemy się o ofertach promocyjnych poprzez reklamy w prasie oraz w radiu.

Źródła informacji o promocjach

Za źródło informacji o promocjach uznano aplikacje mobilne sklepów oraz gazetki promocyjne w wersji online – obie te formy wskazało 34% Polaków. Nadal lubimy gazetki w tradycyjnej formie, które są najczęściej brane bezpośrednio w sklepie lub znajdowane w skrzynce pocztowej, ale według prawie połowy respondentów sieci sklepów powinny odejść od drukowania gazetek ze względu na dbałość o środowisko (46%).

Najpopularniejsze serwisy z gazetkami są: Blix, gazetki.pl, Gazetkowo oraz Moja Gazetka (560 tysięcy użytkowników miesięcznie, a statystyczny użytkownik spędza w aplikacji średnio ponad 5 min dziennie, a ponad połowa z nich zapoznaje się z gazetkami w aplikacji przed każdymi lub prawie każdymi zakupami, a w przypadku 47% użytkowników aplikacji znalezione oferty mają częsty wpływ na wybór sklepu.

Jak kupujemy online?

Jeśli chodzi o kategorie produktowe kupowane online, pierwsza trójka to obuwie dla dorosłych (51% badanych kupiło te produkty online w ciągu ostatniego roku), kosmetyki oraz perfumy (50%) oraz odzież i bielizna dla dorosłych (50%). Na kolejnych pozycjach znajdziemy kategorie związane z wyposażeniem domu (wyposażenie wnętrz, RTV/AGD), a także kulturą i rozrywką (książki, gry, multimedia). Mniej chętnie kupujemy w internecie alkohole oraz specjalistyczny sprzęt np. fotograficzny czy turystyczny.

Wśród usług na podium znajdziemy przede wszystkim rezerwacje noclegów (28% badanych dokonało takiego zakupu online w ostatnim roku), bilety kolejowe (27%) oraz płatne serwisy TV (25%). Co piąty Polak kupuje w internecie również bilety na koncerty czy do teatru.



Zakupy produktów dokonywane są przez Polaków głównie za pośrednictwem popularnych, dużych platform agregujących ofertę z różnych branż i firm czyli tzw. platform marketplace. Do takich serwisów idziemy najczęściej gdy chcemy kupić np. zabawki (73%), artykuły ogrodnicze (73%) czy artykuły wyposażenia domu (59%).

Serwis Allegro znalazł się na pierwszym miejscu wykorzystywanych serwisów w przypadku wszystkich badanych kategorii produktów. Dodatkowo, w większości kategorii, Allegro pozostawia daleko w tyle nie tylko inne platformy, ale też wyspecjalizowanych sprzedawców, np. CCC oraz eobuwie.pl, czy też Rossmann i Hebe.

Zakupów usług dokonujemy zaś przez wyspecjalizowane serwisy konkretnych usługodawców, zajmujących się danym obszarem. Każda kategoria usług dostępnych online ma swojego jednego zdecydowanego lidera, wyspecjalizowanego w danym obszarze – np. w kategorii noclegów będzie to Booking.com, wśród płatnych serwisów TV- Netflix, zaś w przypadku muzyki - Spotify.

Z roku na rok rośnie odsetek osób korzystających z szybkich płatności BLIK – jest to obecnie najczęściej stosowana metoda płatności podczas zakupów internetowych, wybierana przez 45% kupujących. Jeszcze w 2019 roku odsetek ten wynosił 18% - to 2,5-krotny wzrost w 3 lata. W obecnej edycji badania po raz pierwszy uwzględniono zjawisko płatności odroczonych, z których korzysta obecnie 7% kupujących.

W ostatnich latach dostawy zostały zdominowane przez paczkomaty, które preferuje obecnie ponad połowa kupujących online. Tempo wzrostu popularności paczkomatów jest podobne jak w przypadku płatności BLIK.