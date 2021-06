Dariusz Haraj, CEO OneDayMore, fot. mat. pras.

Epidemia przyniosła ze sobą zauważalne zmiany w sektorze spożywczym. Kolejne marki planują wprowadzenie mięsnych alternatyw, albo już to zrobiły.

Decyzje o wprowadzeniu roślinnych odpowiedników, mających sprostać potrzebom rosnącej grupy fleksitarian

Według raportu Plan-based foods in Europe, opublikowanego w 2020 r. w ramach Smart Protein Project, w ciągu ostatnich 2 lat rynek produktów roślinnych w Europie wzrósł o 49 proc. Dwoma najpopularniejszymi kategoriami są alternatywy mleka i mięsa

Roślinne zamienniki mięsa są coraz bardziej pożądane także w Polsce. Według danych GfK Polonia w Polsce do listopada 2020 roku sprzedaż roślinnych zamienników mięsa wzrosła wartościowo o 138 proc., a ilościowo o 107proc. Najświeższy raport Uber Eats Foodcast wskazuje na ogromną popularność dań roślinnych, a stolica naszego kraju, według portalu HappyCow, została okrzyknięta mianem miasta o najbogatszej ofercie dań roślinnych na świecie.

Agencja badawcza Markets and Markets wyceniła rynek roślinnego mięsa na 4,3 miliarda dolarów w 2020 roku i przewiduje jego wzrost do 8,3 miliardów w ciągu najbliższych czterech lat. Według raportu Roślinniejemy, przeprowadzonego przez panel Ariadna, już blisko 40 proc.Polaków to fleksitarianie, a 8,4 proc. to weganie i wegetarianie. Ponad 28 proc. od czasu do czasu spożywa roślinne alternatywy mięsa, a prawie co trzeci Polak jest otwarty na to, by spróbować roślinnych alternatyw mięsa, jako urozmaicenie standardowej diety.



Krok w stronę popularyzacji roślinnego jedzenia w Polsce wykonała także marka OneDayMore, która opracowuje produkty bazujące na białku grochu (roślinne burgery, roślinne mielone, kiełbaski i klopsiki). - Stworzyliśmy nową, całkowicie roślinną alternatywę dla produktów mięsnych – mówi Dariusz Haraj, CEO OneDayMore. Na rzecz produkcji roślinnych alternatyw powstaje dedykowany zakład produkcyjny. Obecnie trwają prace technologiczne, a pierwszych produktów roślinnych z logo OneDayMore można spodziewać się jesienią.