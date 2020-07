Coca-Cola liczy, że najgorsze ma za sobą. Rezygnuje z marek "zombie"

Coca-Cola z nadzieją patrzy w przyszłość, fot. Shutterstock

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa przyniosła Coca-Coli 28-proc. spadek obrotów w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego. Producent napojów bezalkoholowych widzi jednak oznaki ożywienia: w kwietniu sprzedaż spadła o 25 proc., w czerwcu tylko o 10 proc., a w lipcu spadki mają jednocyfrowy wymiar.

Prezes koncernu, James Quincey, powiedział, że firma przygotowuje się do ewentualnej drugiej fali pandemii poprzez większą obecność w digitalu (współpraca z podmiotami zewnętrznymi i atrakcyjne dodatki do oferty dla restauracji). Zakłada też, że najtrudniejszy czas Coca-Cola ma już za sobą.

Największy rywal spółki, PepsiCo, odnotował sprzedaż niższą zaledwie o 3,1 proc. Firma była w stanie zrekompensować spadek sprzedaży napojów, sprzedając więcej płatków śniadaniowych i przekąsek.

Koncern Coca-Cola ograniczy liczbę swoich „marek zombie”, skupiając swoje zasoby na największych i najbardziej dochodowych liniach. Dyrektor generalny firmy James Quincey powiedział: - Musimy lepiej radzić sobie z pielęgnowaniem i rozwijaniem mniejszych i trwalszych propozycji oraz wycofywaniem "marek zombie". Coca-Cola ma obecnie około 400 marek głównych, ale przyznaje, że ponad połowa to marki krajowe o niewielkiej lub zerowej skali. Stanowią one również zaledwie 2 proc. całkowitych przychodów firmy, a reszta stanowi pozostałe 98 proc. I chociaż brandy te są niewielkie, to wciąż wymagają inwestycji, przez co niedofinansowane są marki silniejsze. Quincey obiecał, że Coca-Cola „wypleni” mniejsze marki, które „nie zadziałały”, aby skierować zasoby do tych, którzy mają większe możliwości rozwoju.

Coca-Cola bardziej niż rywale ucierpiała w wyniku zamykania barów, restauracji i innych miejsc, dzięki którym zwykle generuje około połowy swoich rocznych przychodów. Sprzedaż Coca-Coli w drugim kwartale spadła o 27 proc. rok do roku, co stanowi największy kwartalny spadek sprzedaży od dekady. Spowodowało to spadek zysku netto o jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, do 1,76 mld dolarów. Pomimo rozczarowujących wyników Quincey powiedział, że istnieje „poczucie optymizmu” co do przyszłości, ponieważ firma „wykorzystuje kryzys do przyspieszenia transformacji biznesowej, która już się rozpoczęła”. Po ograniczeniu wydatków marketingowych w drugim kwartale br., firma zamierza ponownie je zwiększyć.