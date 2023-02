Coca-Cola podniosła ceny i zarobiła

Coca-Cola: Wzrost marży i zysku operacyjnego

Chociaż wolumen sprzedaży spadł o 1% w czwartym kwartale ubiegłego roku finansowego, Coca-Cola odnotowała wzrost przychodów o 15%, do wysokości 10,1 mld dolarów. Marża operacyjna firmy wzrosła do 20,5%, a zysk operacyjny wzrósł o jedną czwartą, do 2,1 mld dolarów. Te dobre dane wynikały z gwałtownych podwyżek cen, które udało się wprowadzić producentowi: ceny wzrosły średnio o 12%. W całym roku sprzedaż wzrosła organicznie o 16%, do poziomu 43 mld dolarów, a wolumeny wzrosły o 5%.

Duopol Coca-Coli i Pepsi

Zdolność spółki do tak gwałtownego podnoszenia cen bez powodowania zbyt dużego spadku wolumenów wynika z de facto duopolu na rynku napojów bezalkoholowych. Z PepsiCo jako jedynym poważnym konkurentem, konsumenci mają niewiele alternatyw. Mimo to PepsiCo ostrzegło ostatnio, że coraz więcej klientów kupuje tańsze marki własne, co zmusza firmę do ostrożnych prognoz na rok 2023. Coca-Cola również to dostrzega: firma zakłada organiczny wzrost sprzedaży o 7-8 proc.