Coca-Cola zwiększa przychody i dywidendę

Coca-Cola Europacific Partners uzyskała w trzecim kwartale przychody w wysokości 4 807 mln euro, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

- Rok 2023 r. nadal jest dobrym okresem dla firmy. Odzwierciedlają to nasze wyniki na trudnym rynku. Potwierdzają one silne relacje z klientami - poinformował dyrektor generalny Damian Gammell.

Spółka ogłosiła zaliczkę na dywidendę w wysokości 1,17 euro na akcję do wypłaty w grudniu. To prawie 10% więcej niż w ubiegłym roku.

Coca-Cola Europacific Partners (do 2021 r. Coca-Cola European Partners) to brytyjska spółka utworzona w wyniku połączenia trzech głównych firm rozlewniczych The Coca-Cola Company w Europie Zachodniej: Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners i Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, a także firmy butelkującej napoje w regionie Azji i Pacyfiku - Coca-Cola Amatil. Międzynarodowy podmiot zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów Coca-Coli i innych napojów, jak Capri-Sun, Monster i Relentless.