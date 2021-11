Colian na FRSiH: Część słodyczy może podrożeć nawet o 20 proc.

- Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak dynamicznymi wzrostami cen surowców, z ogromną presją płacową, jak obecnie. Jednak to, co chyba najbardziej wszystkich zaskoczyło, to załamanie się łańcucha logistycznego, co również spowodowało kolejny wzrost cen. Do tego należy dołożyć ceny energii, które rosną w zatrważającym tempie - wylicza Jan Kolański.

- Dotąd podwyżki cen, które mogliśmy przekładać na konsumenta przez detal, sięgały kilku procent. Teraz musimy zacząć myśleć o podwyżkach, w części kategorii, o kilkanaście lub nawet powyżej 20 proc. - zapewnia prezes firmy Colian.

Załamał się rynek logistyczny, do tego dochodzi problem związany z brakiem rąk do pracy w charakterze kierowców. - Jest to trudna praca, którą młoda generacja nie jest zainteresowana - dodaje.

Nie jest tajemnicą, że za wszystkie podwyżki cen surowców i produkcji finalnie zapłaci konsument. Czy to wpłynie na konsumpcję i popyt? - Będziemy konsumować tyle, na ile bedzie nas stać - mówi Jan Kolański.

Prezes przyznał, że w portfelu Coliana nie ma obecnie ani jednego produktu, który byłby wytwarzany taniej niż w ubiegłym roku.

całość na portalspozywczy.pl