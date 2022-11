Coraz mniej ofert pracy dla kasjerów i osób wykładających towar

3-proc. spadek liczby ogłoszeń o pracę

Jak wynika z najnowszych danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2022 polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 313 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli tylko o 3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 18 proc. więcej niż dwa lata temu. Z kolei z danych OLX wynika, że w październiku na tym portalu pracodawcy opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia. Tych ostatnich w minionym miesiącu było o 20 proc. więcej w ujęciu r/r. Pokrywa się to z badaniami rynku wskazującymi na rosnący ruch po stronie rozważających zmianę pracy ze względu na konieczność zwiększenia zarobków kosztem poczucia stabilności w miejscu zatrudnienia. Świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. Średnia dzienna liczba dostępnych aktywnych ogłoszeń w serwisie wyniosła 117 tysięcy (październik 2022 r.).

Przyjazd uchodźców do Polski przestał oddziaływać na polski rynek pracy

Co więcej, na koniec września na portalach rekrutacyjnych aktywnych było aż 559 tys. aktywnych ogłoszeń o pracę, czyli o 2,3 tys. więcej niż na koniec sierpnia. To pierwszy miesiąc od początku wojny w Ukrainie, w którym liczba aktywnych ogłoszeń w Polsce nie spada. Widać wyraźnie, że przyjazd uchodźców do Polski przestał oddziaływać na polski rynek pracy.

Wśród pracowników fizycznych wciąż spadki

We wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł przez rok o 36 proc. Dużo wyższa jest również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 26 proc.). Za to w przypadku zawodów fizycznych i medycznych już od kilku miesięcy notujemy spadki (odpowiednio -23 proc. oraz -5 proc.). W dodatku we wrześniu zanotowaliśmy wysoki spadek również w przypadku zawodów prawniczych (-12 proc. r/r).

Z kolei w październiku w seriwsie OLX największe wzrosty w liczbie ogłoszeń o pracę odnotowano w kategoriach Montaż i serwis (+44 proc. r/r), Marketing i PR (+27 proc. r/r) oraz Rolnictwo i ogrodnictwo (+21 proc. r/r). Największe spadki w liczbie ogłoszeń odnotowano w kategoriach Wykładanie i ekspozycja towaru (–29 proc. r/r), Hotelarstwo (–26 proc. r/r) oraz Gastronomia (–26 proc. r/r).

W październiku w OLX odnotowano także o 20 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia w ujęciu r/r. Rośnie nie tylko liczba wysłanych aplikacji, ale także liczba poszukujących pracy (14 proc. r/r). Od ponad półrocza największe wzrosty zainteresowania notuje kategoria Praca za granicą, w której wzrost liczby odpowiedzi na ogłoszenia w październiku wyniósł 78 proc. r/r. Nieco mniejsze, ale nadal wyraźne wzrosty widać w kategoriach IT/Telekomunikacja i Zdrowie (60 proc. r/r). Tylko w kategorii Kurier/Dostawca miejski liczba odpowiedzi w ujęciu r/r spadła o 3 proc.

Oferty z kategorii Praca za granicą w 2022 r. zainteresowały już ponad 377 tysiące poszukujących pracy i potencjalnie rozważających emigrację zarobkową. Jeśli wszyscy, którzy odpowiedzieli na te ogłoszenia, otrzymaliby zatrudnienie, z mapy Polski można by wymazać miasto wielkości np. Szczecina.

50-procentowy wzrost średniej liczby odpowiedzi na jedno ogłoszenie o pracę w ujęciu r/r oznacza, że w skrzynkach pocztowych rekruterów ląduje wyraźnie więcej CV. To wyraźnie zwiększa komfort pracy dla przedstawicieli działów odpowiedzialnych za zatrudnianie nowych pracowników.

W październiku 2022 r. obserwowano bardzo dynamiczny wzrost liczby użytkowników poszukujących pracy dodatkowej. Dodatkowego zarobku poszukiwało o połowę więcej osób niż w tym samym okresie rok temu. Sama liczba odsłon w tej kategorii (Praca dodatkowa) w minionym miesiącu przekroczyła 3 miliony.