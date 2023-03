Coraz więcej osób chce pracować w terenie. Na topie kurier i przedstawiciel handlowy

Epidemia wywróciła znany nam świat do góry nogami. Wymagany dystans społeczny oraz izolacja sprawiły, że praca czy edukacja zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Zakazano nam spotkań towarzyskich, wyjść do kina, teatru czy chociażby do restauracji. Nie mogliśmy nawet iść na zakupy w stacjonarnych sklepach czy do lekarza POZ.

Gdy wspomniane ograniczenia sukcesywnie przestawały obowiązywać ludzie w dużej mierze zmienili dotychczasowy styl życia. Coraz chętniej czas wolimy spędzać na „świeżym powietrzu” wśród najbliższych nam osób, doceniliśmy spotkania towarzyskie czy możliwość wyjścia do kina czy koncert.

Badania wskazują, że Polacy chcą żyć aktywnej i ciekawiej. Aż dla 34 proc. kluczową rolę odgrywa podejmowanie aktywności, które dostarczają pozytywnych emocji i dodają energii do działania. Konsumenci chętniej wybierają spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a jedna trzecia z nich uważa, że to świetny sposób na stres i doskonała forma relaksu. 18 proc. jest zdania, że ruch pomaga w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

Praca zawodowa w terenie

Pracą w terenie najprościej można nazwać wszelkie czynności zawodowe wykonywane poza siedzibą przedsiębiorstwa. W wielu profesjach mogą pojawić się elementy pracy terenowej w innych zawodach dla pracownika „mobilnego” w ogóle nie przewiduje się miejsca w biurze, ponieważ z założenia taka osoba pracuje w terenie.

Najpopularniejsze zawody terenowe:

Kurier. To praca dla osób, które nie obawiają się pracy fizycznej, cenią sobie dynamiczny charakter pracy jak i dobrze znają topografię miasta.

Przedstawiciel handlowy. To naszym zdaniem zawód dający największe możliwości zarobkowe jak i rozwojowe. Handlowiec udaje się osobiście do klienta, przedstawia oferty sprzedażowe, sprzedaje towar. Jakie cechy powinien posiadać przedstawiciel handlowy

Ogrodnik. Obowiązki ogrodnika praktycznie w większości wykonywane są na świeżym powietrzu, warto jednak zauważyć, że praca ogrodnika może odbywać się jedynie w sezonie wiosennym czy letnim.

Przewodnik wycieczek, który to zaliczany jest do charakterystycznych zawodów terenowych, gdyż wykonywany jest w ściśle określonym środowisku.

- Aby sprawdzić się jako handlowiec, trzeba być osobą samodzielną i odpowiedzialną, ponieważ te cechy generują zysk firmy, a tym samym zysk pracownika. Przedstawiciel handlowy musi być także świetnie zorganizowany czy odporny stres, ponieważ pracuje w terenie, a tym samym pracodawca sprawuje nad nim zdecydowanie mniejszą kontrolę niżeli nad pracownikiem będącym na miejscu - mówi Szymon Masło, prezes zarządu Neptun Energy.

Zalety pracy w terenie

Osoba pracująca w terenie nie może narzekać na monotonię, ponieważ ciągle realizuje ciekawe zadania, poznaje nowych ludzi, nawiązuje cenne znajomości, odwiedza malownicze miejsca. Podczas pracy terenowej kontrola nad tym, w jaki sposób pracownik wykonuje zadania służbowe, jest mniejsza, a doskonale wiemy, że po okresie pandemicznym nie lubimy kontroli.

Ponadto w swobodny sposób podczas dojazd z punktu „A” do punktu „B” możemy zadzwonić do bliskich nam osób, umówić wizytę u lekarza bądź nawet odbyć konsultacje telemedyczną. Pracodawca nie narzuca nam również, o której godzinie mamy zrobić przerwę w pracy czy też zjeść śniadanie.

Co ważne, dla niektórych pracowników praca we współdzielonej przestrzeni bywa dekoncentrująca z uwagi na poboczne dźwięki, rozmowy innych osób itp. pracując w terenie często można stworzyć warunki pracy umożliwiające większe skupienie się na obowiązkach zawodowych.